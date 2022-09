„So etwas muss unterstützt werden“

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Das Team des NOA: Wolfgang Schlotmann, Florian Dohmeyer, Sven Heitkamp, Klaus Bochow, Laura Rohlfs, Mario Dohmeyer, Sebastian Seelhoff, Marten Hoener. Es fehlte Mitgründer Mathias Bochow. © stammt vom NOA 2022 und zeigt, von links, Wolfgang Schlotmann, Florian Dohmeyer, Sven Heitkamp, Klaus Bochow, Laura Rohlfs, Mario Dohmeyer, Sebastian Seelhoff, Marten Hoener. Es fehlte Mitgründer Mathias Bochow.

Abstimmung für Deutschen Engagementpreis ist eröffnet – das NOA ist dabei

Neuenkirchen – Freiwilliges Engagement in Deutschland bekommt Aufmerksamkeit – über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Bundesweit können die Nominierten ihr Engagement sichtbar machen. Und das Beste: Alle Bürger können mit abstimmen, mit ihrer Stimme Danke sagen.

Unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis sind (bis zum 19. Oktober) die 463 „herausragend engagierten Personen und Initiativen“ gelistet für den diesjährigen Preis – und warten mit Spannung darauf, die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten.

10 000 Euro, die das ebenfalls nominierte Team des Neuenkirchener Open Airs sehr gerne hätte. Nachgefragt, warum sich das NOA-Team wünscht, dass für das NOA abgestimmt wird: „Weil beim NOA viele Generationen friedlich zusammenkommen um zu feiern.“ „Das NOA bekommt es hin, ein Gefühl zu kreieren, was fernab vom Kommerz ist.“ „Es steckt so viel Herzblut in dem Open Air, das spiegelt sich bei den Bands, dem Orgateam und dem Publikum wieder.“ „So etwas muss unterstützt werden und weiter leben.“ Wer das NOA unterstützen möchte: Es ist nur ein kleiner Klick im Internet. „Für euch kein großer Aufwand, für die komplett ehrenamtlichen Organisatoren wäre ein Gewinn beim Voting von großem Nutzen, um die Qualität dieses einmaligen Events in der Region zu halten und auszuweiten“, heißt es aus dem NOA-Team. „Auch, wenn man nicht so ganz Fan der RockPopPunkmusik ist, kann durch man durch einen Klick seine Anerkennung für die gerade in diesen Zeiten auch im Sulinger Land so wichtige ehrenamtliche Arbeit aussprechen.“ Denn: „Das Schöne am NOA ist die Mischung verschiedener Musikstile aus den Bereichen Rock und Pop und sorgt deshalb für ein buntes Publikum, welches auch Neues entdecken kann. Wer das unterstützen möchte sollte für uns abstimmen.“

Und sich schon den Termin für das nächste NOA vormerken: Samstag, 8. Juli 2023, auf dem „rockigsten Sportplatz im Norden“.

Information zum Deutschen Engagementpreis Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement. Als Preis der Preise verbindet er die Wettbewerbe, die zu freiwilligem Engagement ermutigen. Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderpartner sind das Bundesfamilienministerium, die Deutsche Fernsehlotterie sowie die Stiftung der Deutschen Bahn.