„Siegfried & Joy“ bringen Las-Vegas-Zauber ins Sulinger Land

Teilen

Die „Königstiger der Zauberszene“ kehren zurück nach Schmalförden. © Murat Aslan

Ehrenburg/Sulingen – „Wir freuen uns auf Las Vegas in Schmaldörfen“, versichern „Siegfried & Joy“ augenzwinkernd. Nach langjährigem Bemühen von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ kommen die inzwischen weltweit renommierten „Königstiger der Zauberszene“, deren Auftritt bei Kastens im Jahr 2017 in bester Erinnerung geblieben ist, zurück. Das Duo gastiert am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr in Schmalförden und für Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr, ist eine Familienvorstellung geplant.

Das damals aufstrebende Duo „Siegfried & Joy“ hatte eine Neuauflage in Schmalförden nie ausgeschlossen. Ein Haken: Die Illusionskünstler spielen heute vor vollen Rängen in den angesagtesten Locations, und ihre Show ist so aufwendig geworden, dass sie nur für mindestens zwei Spieltage gebucht werden können. Für „KulturGut“, einen kleinen, ehrenamtlich geführten Verein, war das Vorhaben „eine Nummer zu groß“ – nicht nur in finanzieller Hinsicht. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Ariane Hanselmann vom Kulturverein Sulingen hoben sie ein Kooperationsprojekt aus Taufe, das ein „Stück Las Vegas“ ins Sulinger Land bringt: sensationelle Illusionskunst, verpackt in Glitzer, Spaß und Tigerfell.

Siegfried und Joy stellten sich vorab den Fragen der Redaktion in einem E-Mail-Interview.

Vor fünf Jahren seid ihr für euren Auftritt in Schmalförden mit zwei Koffern per Zug aus Berlin angereist. Die Zeiten sind vorbei, oder?

Ja, leider. Am liebsten würden wir immer noch mit dem Zug reisen, aber da unsere neue Show mittlerweile extrem viele Blumen und Kostümwechsel enthält, mussten wir auf einen magischen Transporter umsteigen.

Inzwischen seid ihr auf den ganz großen Bühnen im In- und Ausland gefragt. Was ist das Besondere einer Show auf dem Land? Habt ihr überhaupt noch Erinnerungen an Schmalförden?

Wir erinnern uns noch so gut an Schmalförden, dass wir zurückkommen. Es war echt ein ganz besonderes Erlebnis: An einem Ort aufzutreten, wo mehr Leute kommen, als in dem Dorf selbst wohnen, ist ja schon verrückt. Metropolen haben natürlich auch ihren Reiz. Aktuell gastieren wir für drei Wochen in Hamburg am Schmidt-Theater – direkt auf der Reeperbahn, zwischen den größten Musical-Produktionen Deutschlands. Auf dem Dorf weiß man den besonderen Moment oft viel mehr zu schätzen, und wir mögen die Vorstellung, dass sich viele im Saal kennen. Im Gegensatz zu der anonymen Masse in Großstädten kommt im Dorf viel schneller ein Gemeinschaftsgefühl auf, und das ist es, was wir mit unserer Show erreichen wollen.

Euer Aufstieg war kometenhaft. Wie wird man zum „Königstiger“ der Zauberbranche? Ist es Talent? Glück? Harte Arbeit?

Seit unserem Tourstart 2016 nennt man uns „The new Superstars of Magic“, für uns hat sich seit unserem Besuch in Schmalförden 2017 daher wenig geändert. Wir freuen uns, die Menschen zu verzaubern, egal ob 50 oder 500 Leute zu unseren Shows kommen. Deswegen bewerten wir auch nicht den vermeintlichen Erfolg, sondern freuen uns einfach, dass wir das machen können, was wir lieben.

Eure Shows wirken gut durchdacht. Wie viel Spontaneität und Überraschung steckt für euch selbst in einem Bühnenprogramm?

Für uns ist jeder Abend eine große Wundertüte. In unsere Shows involvieren wir 15 Leute aus dem Publikum. Dadurch entstehen automatisch improvisierte Momente, die uns selbst immer wieder überraschen. Die Show ist auch für uns jeden Abend anders, wir verfallen daher nicht so leicht in Routine.

Ihr nennt euch „Siegfried & Joy“, eure Show heißt „Las Vegas“. Habt ihr auch weiße Tiger auf der Bühne?

Die Show heißt Las Vegas in Schmalförden! Wir wollen damit Las Vegas dahin bringen, wo wir selbst sind. Und das mit allen schönen Dingen, die man dort gewohnt ist. Aber das, was uns an Las Vegas stört, lassen wir dort. Dazu gehören echte Tiere auf der Bühne, davon halten wir nicht so viel. Also: Nein, weiße Tiger haben wir nicht dabei, vielmehr werden wir selbst zu welchen!

Auf eurem Tourkalender stehen zwei Termine in Schmalförden. Sind das unterschiedliche Programme? Und ist die Familienvorstellung kompatibel für Erwachsene?

Die Shows sind eigentlich identisch. Die Samstagabendvorstellung beginnt zwei Stunden früher und ist somit familienfreundlicher. Wenn wir merken, dass die junge Generation in der Überzahl ist, stellen wir das Programm spontan um und gehen mehr auf die Kinder ein, als in unserer Abendshow. Generell sind aber alle unsere Shows kinderfreundlich.

Eintrittskarten Die Vermarktung der beiden Shows im Gasthaus Kastens in Schmalförden hat der Kulturverein Sulingen übernommen. Eintrittskarten sind im Online-Ticketshop, in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Sulinger Buchhandlung „Eulenspiegel“ erhältlich (Erwachsene 20 Euro, ermäßigt 10 Euro / keine Abo-Veranstaltung). Für die Freitagsvorstellung sind nur noch sehr wenige Plätze verfügbar.