Sieben Löscheinsätze schlagen zu Buche

Ortsfeuerwehr Wesenstedt: Ehrungen und Ernennungen bei Jahreshauptversammlung

+ Würdigung langjähriger Treue zur Feuerwehr: stellvertretender Kreisbrandmeister Torsten Borgstedt, Walter Sundmacher (60 Jahre Mitglied), stellvertretender Ortsbrandmeister Mario Wolle, Ortsbrandmeister Uwe Günnemann, Heiner Schumacher (40 Jahre aktiven Dienstes) und Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann (von links). Foto: Ortsfeuerwehr

Wesenstedt – Sieben Mal rückten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Wesenstedt in den zurückliegenden zwölf Monaten zu Löscheinsätzen aus, bilanzierte Ortsbrandmeister Uwe Günnemann am Freitagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Parkgaststätte in Harmhausen. Die Ortsfeuerwehr richtete sowohl die Samtgemeindeatemschutzübung in Harmhausen als auch die Samtgemeindewettbewerbe in Wesenstedt aus, bei denen es für die erste Wettbewerbsgruppe und die „Oldies“ jeweils „Silber“ gab. Günnemann bedankte sich in diesem Zusammenhang besonders bei Familie Barghop, die die Fläche für die Wettbewerbe zur Verfügung gestellt hatte sowie bei allen Helfern, die den reibungslosen Ablauf ermöglicht haben.