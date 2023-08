Viel auf dem Zettel hat Schwafördens neuer Gemeindebrandmeister

Von: Sylvia Wendt

Torsten Borgstedt ist neuer Gemeindebrandmeister in der Samtgemeinde Schwaförden. © Sylvia Wendt

Schwaförden – Feuerwehr wurde ihm vorgelebt. Der Vater Wilfrid, verstorben 2009, war aktiver Feuerwehrmann, auch sein Onkel Wilfried Müller, verstorben 2018, beide waren in leitenden Funktionen aktiv. „Ich habe immer was mit Feuerwehr gemacht“, sagt er selbst: Torsten Borgstedt aus Göddern ist jetzt Gemeindebrandmeister in der Samtgemeinde Schwaförden, offiziell ernannt im März dieses Jahres.

Borgstedt, Jahrgang 1978, verheiratet und Vater von drei Jungs im Alter von 16, 13 und elf Jahren, ist Familienmensch, beruflich selbstständig und gestaltet als Ratsherr auch kommunalpolitisch mit, was sein Lebensumfeld betrifft.

Feuerwehr bedeutet für Torsten Borgstedt nicht nur aktiven Dienst in der Ortsfeuerwehr Cantrup-Göddern. Borgstedt hat hier bereits als Ortsbrandmeister gewirkt, er rückte auf in die Kreisfeuerwehr. Das Mitgestalten, Mitwirken daran, dass Feuerwehr optimal ausrücken kann, gewappnet, vorbereitet, ist was ihm gefällt. Borgstedt ist stellvertretender Kreisbrandmeister, ist Abschnittsleiter Süd und arbeitet im Katastrophenschutz des Landkreises, als er sich 2021 entscheidet, sich selbstständig zu machen. Damit nicht vereinbar ist die Arbeit in leitenden Feuerwehr-Funktionen, findet er und gibt diese Ämter ab.

Nein, es mache ihm nichts aus, als „normales“ Mitglied eines Teams zu agieren und auszurücken. Ortsbrandmeister in Cantrup wird Klaus Janzen, für Borgstedt gehört Teamarbeit zur Feuerwehr. „Ich achte nicht auf den Rang“, sagt Borgstedt. Sich mit Auszeichnungen schmücken ist nicht sein Ding.

Nun steht aber „Gemeindebrandmeister“ auf der Einsatzjacke: Den Posten hat er übernommen, als das „Schiff Feuerwehr“ in der Samtgemeinde gerade in etwas unruhiges Fahrwasser geriet (wir berichteten). Borgstedt, der Name steht für Bodenständigkeit – und gleichzeitigem Blick auf die sich andeutenden Entwicklungen. Klare Worte scheut Torsten Borgstedt nicht, auch wenn die manchem nicht gefallen. Er stellt aber auch keine unerfüllbaren Forderungen. „Wir müssen mit den Gegebenheiten arbeiten“, sagt Borgstedt. Und kann dennoch fachlich-nüchtern Defizite feststellen, was alles an Aufgaben auf ihn zukommt. Das ist ‘ne Menge.

Sie kommen nicht auf ihn allein zu. Borgstedt hat mit Cord Hartau einen höchst versierten Stellvertreter. Und weil erkannt wurde, dass die Aufgaben sowie der Arbeitsumfang gestiegen sind, wird bereits ein zweiter Stellvertreter gesucht.

Feuerwehrbedarfsplan

Feuerwehr, Verwaltung und beauftragtes Büro arbeiten derzeit am Bedarfsplan der Feuerwehren in der Samtgemeinde. Die Ortsfeuerwehr Schweringhausen hatte sich, wie berichtet, abgemeldet, deren Bereich decken die Kollegen ab, je nach Einsatz und Ort, werden auch Feuerwehren aus der Samtgemeinde Barnstorf oder der Stadt Sulingen dazu alarmiert. Es gilt, die technische Ausstattung, die Gerätehäuser und den Fuhrpark sowie die Standorte selbst genau zu analysieren. Strikt objektiv zu analysieren, wie Feuerwehr in der Samtgemeinde Schwaförden am besten für die Zukunft aufgestellt ist. Diese Analyse dauert. „Ich hoffe, wir können bis zum Jahresende einen ersten Entwurf präsentieren“, sagt Borgstedt. „Es ist ein hochbrisantes Thema.“

Borgstedt kann trennen: Privatmensch, Geschäftspartner, Feuerwehrmann und Lokalpolitiker. „Wenn man sich auf der einen Ebene mal nicht gut versteht, muss das nicht auch die andere betreffen.“ Den Lösungsweg betreffend gelte es oft, einen gesunden Mittelweg zu finden.

Befehlsstelle

Zweite Aufgabe: Es soll eine Befehlsstelle eingerichtet werden, um die Leitstelle zu entlasten. Etwa bei Sturmlagen. „Wir haben gerade begonnen, Ausrüstung zu bestellen, suchen nach einer Räumlichkeit“, sagt Borgstedt. Und freut sich, weil es bereits Interessenten gibt, die diese Befehlsstelle besetzen wollen würden.

Katastrophenschutz

Baustelle drei: Es muss auch in der Samtgemeinde Schwaförden, wie in jeder Kommune, ein Katastrophenschutzstab gebildet werden, mit Verwaltungsmitarbeitern, mit Feuerwehrkräften.

Ausrückeordnung

Thema Nummer vier: Die Aktualisierung der Alarmierungs- und Ausrückeordnung. Wie gut aufgestellt ist „Feuerwehr“ in der Samtgemeinde? „Wir sind personell gut aufgestellt und ja, definitiv ja – wir haben guten Nachwuchs, auch in den kleinen Ortsfeuerwehren.“ Offene Stellen gibt es dennoch: Schulklassenbeauftragte(r), zwei Atemschutzgerätewarte, ein stellvertretender Pressewart zählt Borgstedt auf.

KFB-Zugehörigkeit

Thema Nummer fünf betrifft die Kreisfeuerwehrbereitschaften, deren Zahl von drei auf zwei reduziert wird. Da aus der Samtgemeinde Schwaförden Fahrzeuge in der jetzigen „KFB 2“ eingeplant sind, „ist abzuwarten, wie das künftig eingeplant wird, angesichts der neuen Anforderungsprofile“, sagt Borgstedt.

Alarmierung

Borgstedts Handy klingelt. Thema Nummer sechs: die Alarmierung. Der „A-Pager“ ist eine App für das Handy und als Zusatz gedacht. Offiziell wird über den Meldeempfänger zum Einsatz alarmiert. Es gibt Redebedarf.

Feuerwehr ist eine ehrenamtliche Aufgabe, hochprofessionell – und Teamarbeit. Borgstedt betont: „Die Laufbahn, die ich eingeschlagen habe, konnte ich so einschlagen, weil mich die Ortsfeuerwehr Cantrup immer unterstützt hat.“ Soll heißen: Sie haben seinerzeit einen Nachfolger für ihn als Ortsbrandmeister gefunden, damit er sich auf Kreisebene engagieren konnte. Dabei hat er Kontakte geknüpft, die er noch heute pflegt: „Feuerwehr ist mein Leben.“