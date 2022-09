Schwafördener Rat will Regeln für Bebauung an Dorfstraße aufstellen

Von: Sylvia Wendt

Rot markiert sind die Bereiche entlang der Schwafördener Dorfstraße, die mit einer Innenbereichssatzung überplant werden sollen. © S. Wendt

Schwaförden – Die weitreichendste Entscheidung steht gar nicht auf der Tagesordnung der öffentlichen Ratssitzung: Es geht darin um die Innenbereichssatzung für den Bereich der Dorfstraße in Schwaförden. Die Änderung der Ergänzungssatzung solle im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, heißt es. Mittags haben die Unterlagen die Schwafördener Gemeinderatsmitglieder erreicht, abends erweitert das elfköpfige Gremium, das ohne Andre Hillmann, Meike Zum Vohrde, Klaus Köppen und Bernd Bolte tagt, die Tagesordnung kurzfristig um die Entscheidung über die künftige Gestaltung der Dorfstraße.

Was ist Ziel des Verfahrens? Nach Angaben von Bauamtsleiter Achim Hollmann gibt es einen „unbeplanten Innenbereich“, der als Mischgebiet eingestuft ist. Was bedeutet: Neben der Wohnbebauung könnten auch gewerbliche Vorhaben realisiert werden. Für keinen der beiden Bereiche gibt es Festsetzungen was etwa Größe, Grad der Verdichtung auf einem Grundstück oder Art von Gewerbebetrieben angeht. Damit die Gemeinde künftig Planungen steuern kann, sollen konkretisierende Vorgaben erarbeitet werden. Ein Planungsbüro habe zu erwartende Kosten auf „zunächst“ rund 11 300 Euro beziffert. Dieser erste Beschluss, erklärt Gemeindedirektor Helmut Denker, sei ein erster Schritt. Im Laufe des Verfahrens sitze ein Planer mit am Tisch, um die Vorgaben zu erläutern. Im Übrigen könne das Verfahren jederzeit abgebrochen werden.

Laut Bürgermeister Gerd Göbberd könne der Rat mit der Änderung der Innenbereichssatzung, die „Geschicke des Dorfes“ steuern. Der Rat votiert einstimmig für die Ergänzungssatzung. In der Beschlussvorlage festgehalten ist, dass von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung abgesehen, eine Umweltprüfung nicht durchgeführt wird. Wenn die Entwurfsunterlagen erstellt sind, würden diese einen Monat lang öffentlich ausgelegt.

Dass die Gemeinde Schwaförden über ausreichende liquide Mittel für anstehende Projekte verfügt, hatte Denker da bereits vorgestellt, als er die Rahmenzahlen des Nachtragshaushaltsplanes 2022 nannte. Demnach erhöht sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um 344 700 Euro auf fast 680 000 Euro. Und im Finanzhaushalt können, wenn die Zahlen sich bestätigen, satte 735 000 Euro mehr eingeplant werden. Über 2,2 Millionen Euro, so die aktuellen Berechnungen, würde die Gemeinde damit angehäuft haben. „Ein Ergebnis in unbekannten Höhen“, nannte es Helmut Denker. Bürgermeister Gerd Göbberd hofft, dass „das Geld, das wir bekommen, auch bei uns bleibt“.

Nicht ganz: Neu eingeplant an Ausgaben sind 8 300 Euro für die Parkplatzgestaltung am Dorfgemeinschaftshaus und 2 000 Euro für eine Lautsprecheranlage im DGH. Der Nachtragshaushalt wurde einstimmig genehmigt.

Apropos Lautsprecheranlage: Er habe seine Meinung seit der letzten Ratssitzung geändert, erklärte Göbberd. Seinerzeit habe er eine mobile Anlage favorisiert, mittlerweile fände er eine fest installierte besser. Da müsste man nur die Mikrofone verteilen und die Anlage sei „auf Knopfdruck zu bedienen“.

Apropos einfach: Schwierigkeiten gebe es ständig für Auswärtige, den Friedhof zu finden. Eine ergänzende Beschilderung im Kreuzungsbereich mit dem Hinweis „DGH, Friedhofskapelle, Kirche“ sei seitens des Landkreises abgelehnt worden. Nach „RWB 2000“, der Richtlinie für wegweisende Beschilderung, dürfen auf Wegweisern nicht mehr als vier Ziele pro Richtung aufgebracht werden. „Und wir können ja nicht Sporthalle oder Rathaus runternehmen“, erklärte Göbberd. Eine Ausschilderung von der Dorfstraße aus in Richtung Dorfgemeinschaftshaus oder Friedhof schlug Ratsfrau Silvia Meyer-Blietschau vor.