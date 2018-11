Winterbasar bietet Kunsthandwerk und Treffpunkt zum Klönschnack

Erste Geschenke gesichert

+ © S. Wendt Der Winterbasar im Dorfgemeinschaftshaus lockte die Besucher nach Schwaförden. © S. Wendt

Schwaförden - Kaum einer verlässt das Dorfgemeinschaftshaus in Schwaförden am Sonntag mit leeren Händen. Auch die Herren nicht – es gibt allerlei schöne Dinge beim Winterbasar zu erstehen. Und wenn in dem vielseitigen Angebot der Aussteller tatsächlich nichts zu finden war, dann bot die überbordende Kuchentafel einen süßen Kaufanreiz. Wahlweise auch herzhaft: Anke Wachendorf hat beim Würstchengrillen Zeit für ein Interview.