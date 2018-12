Samtgemeinderat leitet erneute Änderung im Flächennutzungsplan ein

„Windkraftanlagen III“

+ © Archiv Behling Im Ehrenburger Ortsteil Heideloh weitere Windkraftanlagen realisieren will die Firma UKA Nord, hat einen entsprechenden Antrag beim Landkreis Diepholz gestellt – und einen weiteren, bei dem es um neue Anlagen im Bereich Schweringhausen geht. © Archiv Behling

Schwaförden - „Jeder weiß, wie viel ,Freude‘ wir am Thema Windkraftanlagen schon gehabt haben“, stellte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker in der Sitzung des Rates der Samtgemeinde Schwaförden am Mittwochabend ironisch fest.