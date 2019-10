Kampf gegen weiße Flecken: Vodafone baut LTE-Netz im Landkreis Diepholz aus

Um weiße Flecken von der Landkarte zu eliminieren, hat Vodafone nun eine LTE-Station in Schwaförden in Betrieb genommen. Weitere 5.000 Einwohner im Landkreis Diepholz sollen somit von mobilem Internet profitieren.

Landkreis Diepholz - Um noch immer vorhandene Funklöcher im Kreis Diepholz zu minimieren, ist Vodafone mit der Inbetriebnahme einer LTE-Station in Schwaförden einen Schritt weiter gekommen.

LTE bietet seinen Nutzern eine ganze Reihe von Vorteilen im Unterhaltungsbereich: So können HD-Filme schneller heruntergeladen und Live-Übertragungen auch von unterwegs in HD-Qualität auf dem Smartphone oder Tablet angeschaut werden, heißt es in einer Pressenotiz von Vodafone. LTE stellt zudem eine Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen dar.

LTE im Landkreis Diepholz: 51 Vodafone-Standorte im Fokus

In besiedelten Gebieten des Landkreises Diepholz sind aktuell 51 Mobilfunkstandorte von Vodafone vorhanden. Nach eigenen Angaben sollen 99 Prozent der Haushalte von der mobilen Breitbandversorgung mit der Mobilfunktechnologie LTE profitieren.

Der Mobilfunker hat an nahezu allen LTE-Stationen die Technologie LTE 800 aktiviert - und damit ein Maschinennetz („Narrowband IoT“) für smarte Städte und Industriehallen geschaffen. Unabhängige Tests von Fachmagazinen wie CHIP, Computerbild und Connect haben das Mobilfunknetz deutschlandweit überprüft. Nach Angaben der Computerbild soll die Telekom die beste LTE-Abdeckung vorweisen, Vodafone dicht dahinter. Im O2-Netz gibt es größere Defizite, zumindest in ländlicheren Gebieten.

Weiterer Ausbau der LTE-Versorgung im Landkreis Diepholz

Weiße Flecken gibt es insbesondere beim Mobilfunkempfang hauptsächlich noch innerhalb von Gebäuden, teilt das Unternehmen mit. K ürzlich erst gab es massive Störungen in Haushalten deutschlandweit: ihr Telefon war tot.

Um der Unterversorgung entgegenzuwirken, plant Vodafone in den Jahren 2019 und 2020 bis zu 32 weitere LTE-Bauvorhaben im Kreis Diepholz. Neben neu gebauten Mobilfunkstationen sollen auch bestehende mit LTE-Technik aufgerüstet werden. Im nächsten Schritt werden die genauen Standorte (Gemeinden und Adressen) vor Ort noch ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert. Ziel sei es, auch beim mobilen Datennetz LTE eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Auch O2 arbeitet am Ausbau des LTE-Netzes im Landkreis Diepholz. Bereits zu Anfang des Jahres wurden drei neue Stationen errichtet: in Bassum-Kätingen, Sudwalde und Lembruch. Auch O2 sei das Ziel, ein flächendeckendes LTE-Netz anbieten zu können.