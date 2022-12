Schwaförden: Ein 240 000-Euro-Nachschlag für die Kinderbetreuung

Von: Carsten Sander

Dass diese Sprunggrube der Grundschule Scholen eine Sanierung nötig hat, ist nicht zu übersehen. © Wendt

Samtgemeinde Schwaförden stellt Haushaltsplan für 2023 vor: Beinahe schuldenfrei und zu keinen Kreditaufnahmen genötigt

Schwaförden – Mit einer im am Mittwochabend vorgestellten Haushaltsplan 2023 als größte Investition ausgewiesenen „Zugabe“ von 240 000 Euro treibt der Rat der Samtgemeinde Schwaförden den Bau von insgesamt drei Kinderbetreuungsgruppen weiter voran. Nachdem im ablaufenden Jahr bereits eine Million Euro für die Projekte in Sudwalde und Stocksdorf zur Verfügung gestellt worden war, sollten die dringend benötigten Bauten nun vollumfänglich finanziert werden können. Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker erklärte nach der Samtgemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Schwaförden: „1,24 Millionen Euro sollten nach unserer Rechnung reichen. Wir hatten zunächst Sorgen die Baukosten betreffend, aber die Preise gehen im Moment etwas runter.“

Das ist gut für die Samtgemeinde Schwaförden, die – das ist die positive Nachricht – keinen Kredit zur Finanzierung des Haushalts aufnehmen muss. So bleibt es bei einem Schuldenstand von wenig beunruhigenden 8166,73 Euro. Wenn 2024 die letzte Rate gezahlt ist, „sind wir schuldenfrei“, frohlockt Denker.

Neubau Krippen- und Kita-Gruppen: 240 000 Euro

GVS Sudwalder Weg (Flurbereinigung): 70 000 Euro

Server und Lizenzen für Rathaus: 40 000 Euro

Sanierung Laufbahn Grundschule Scholen: 50 000 Euro

Digitale Tafeln, Mobiliar Grundschule Scholen: 30 000 Euro

Digitale Tafeln Grundschule Sudwalde: 10 000 Euro

Bauhof: 7 000 Euro

Mobiliar Rathaus: 5 000 Euro

Investitionssumme für 2023: 452 000 Euro

Aber reich, das wurde bei dem von SPD-Fraktionschef Gerd Göbbert „recht übersichtlich“ genannten Zahlenwerk deutlich, wird Schwaförden so schnell auch nicht. Am Ende der Kalkulkation für 2023 steht ein Plus von 97300 Euro im Ergebnishaushalt. Und Denker wagte die Aussicht, dass die Abschlüsse in den kommenden Jahren „immer um die Null tendieren“ werden.

Immerhin kein Minus – darauf ist der Rat der Samtgemeinde stolz. Zumal der Hebesatz für die Mitgliedsgemeinden mit 42 Prozent weit unter dem Durchschnitt anderer Kommunen (zumeist jenseits der 50 Prozent) bleibt. Die Samtgemeinde muss folglich für die Umsetzung allgemeiner Projekte mit weniger Geld auskommen, welches wiederum bei den Mitgliedsgemeinden verbleibt. Über dieses Modell ließe sich immer wieder diskutieren, anno 2022 und 2023 halten die Ratsmitglieder diese Fahne jedoch weiter hoch.

80 000 Euro fließen in Maßnahmen für die Grundschule Scholen Die Grundschule Scholen bekommt von der Gesamtinvestitionssumme der Samtgemeinde Schwaförden einen großen Happen ab. 50000 Euro sollen in dje Sanierung der maroden und überwachsenen Laufbahn fließen „und wenn wir Laufbahn sagen, meinen wir auch die Weitsprunggrube“, verdeutlichte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker auf der Ratssitzung am Mittwochabend. Für weitere 30000 Euro erhält die Grundschule Scholen digitale Tafeln und neues Schulmobiliar. Der Punkt Kindergartenbeirat wurde am Mittwoch auf Antrag aller Fraktionen kurzfristig von der Tagesordnung genommen.

Das trockene Zahlenwerk sagt aus, dass der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde in 2023 auf eine Summe von 6961900 Euro kommt. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresabschluss 2022 1,33 Millionen Euro und werden sich binnen der kommenden zwölf Monate auf 1,09 Millionen Euro reduzieren. Der Haushaltsplan wurde ohne Gegenstimme oder Enthaltung vom Rat genehmigt.

Doch zurück zu den Kitas und Krippen: Während in Sudwalde ein Neubau mit einer Kita-Gruppe mit 25 Plätzen und einer Krippe mit 15 Plätzen entstehen soll (Standort: kleiner Sportplatz an der Sporthalle), wird in Stocksdorf das bestehende Angebot um eine Krippe mit ebenfalls maximal 15 Plätzen erweitert. „Wir denken noch darüber nach, ob es in Stocksdorf ein Anbau oder ein freistehender Bau wird“, sagt Helmut Denker und ist zuversichtlich, dass es in Stocksdorf schon zeitnah losgehen kann mit dem Bau: „Da sind wir in den Detailplanungen, da kommen wir schnell in Gang.“ Sudwalde hängt noch ein wenig hinterher, großartige Probleme bei der Baugenehmigung sieht Denker allerdings nicht auf die Samtgemeinde zukommen.