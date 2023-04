30-Jähriger stirbt Karfreitag bei Unfall in Schwaförden

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Freitag vermutlich deutlich zu schnell gefahren. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 30 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Karfreitag-Morgen gestorben. Er ist ohne Fremdbeteiligung gegen zwei Bäume gefahren.

Schwaförden – Ein 30 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen gegen 1.55 Uhr bei einem Autounfall bei Schwaförden gestorben. Er ist laut Polizeimitteilung auf der Ohlendorfer Straße in Richtung Schwaförden unterwegs gewesen. Die Polizei vermutet, dass er aufgrund „viel zu hoher Geschwindigkeit“ in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist.

Das Auto prallte nacheinander mit voller Wucht gegen zwei Bäume, der 30-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und lag beim Eintreffen der Rettungskräfte auf der Straße. Seine Verletzungen seien so schwer gewesen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Drohnenstaffel der Feuerwehr suchte in der Umgebung nach Mitfahrern, auf solche seien aber keine Hinweise gefunden worden.

Die Ohlendorfer Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Einsatzkräfte, Ersthelfer und Angehörige sind von Seelsorgern betreut worden, so die Polizei.