Schutzmaske statt Autotuch

Schwaförden - Von Harald Bartels. Der Bedarf an Masken – zum Eigenschutz und zum Schutz anderer – ist aufgrund der Corona-Pandemie enorm gewachsen, und zeitweise war die Nachfrage kaum zu befriedigen. Zwischenzeitlich riefen die Behörden sogar Unternehmen dazu auf, ihre internationalen Kontakte zu nutzen, um die begehrten Produkte zu beschaffen, und diesem Aufruf folgte auch das Unternehmen „Aventa Care“ aus Schwaförden.

Gegründet wurde es von den Brüdern Henrik und Malte Wilkens, neben dem Studium. Henrik Wilkens ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, hat das Wirtschaftswissenschaftsstudium, in dem Bruder Malte noch mittendrin steckt, bereits abgeschlossen. Vertrieben haben sie zunächst Mikrofasertücher und Cockpitspray zur Autopflege, vorwiegend über das Internet, an Autoaufbereiter. „Wir haben lange gesucht, um aus China direkt von einem Hersteller zu importieren“, berichtet Henrik Wilkens.

Anfang des Jahres haben sie im Zuge einer Bestellung erfahren, dass sich die Lieferzeiten verlängern, weil „so ein Virus“ aufgetaucht sei und der Geschäftspartner mit der Herstellung von Masken begonnen habe. Dann haben sie von der Ausschreibung der Bundesregierung zur Lieferung von Masken erfahren und daran teilgenommen. Das Ziel: Bis spätestens 30. April wenigstens 25 000 Masken liefern.

Mit ins Boot holten die Brüder Alexander Lehning aus Sulingen. Der gelernte Speditionskaufmann ist ein ehemaliger Mitschüler von Henrik Wilkens, arbeitete mit beiden schon zusammen beim Vertrieb von Desinfektionsmitteln, mit dem „Aventa Care“ nun Kommunen, Unternehmen und Institutionen beliefert. Er organisierte die Logistik für die Lieferung über ein Fachunternehmen aus Frankfurt / Main.

Die benötigte per Container sechs bis acht Wochen, erklärt Alexander Lehning, während per Flugzeug in der Regel innerhalb von zweieinhalb Wochen geliefert werden könne. Allerdings seien die Frachtpreise derzeit fünf mal so hoch wie sonst: Alleine für den Transport der 52 Kartons mit 26 000 Masken habe die Firma rund 10 000 Euro zahlen müssen.

Die Masken aus China haben die Jungunternehmer am 8. April bestellt, und am 28. April seien sie in Frankfurt eingetroffen, wo das Trio sie selbst abgeholt hat.

Bürokratische Hürden

„Der Flughafen ist wie ausgestorben, aber im Logistikzentrum herrscht seit drei Wochen Ausnahmezustand, weil nur noch Masken importiert werden“, berichtet Alexander Lehning. „Es gibt fast keine andere Luftfracht mehr.“ Noch am selben Tag brachte das Trio die Masken direkt zum bundesweiten Sammellager in der Nähe von Erfurt. Es habe bei der Ausschreibung einige bürokratische Hürden gegeben, erklärt Malte Wilkens.

Wichtig sei beispielsweise gewesen, die richtigen Zertifikate für die Masken vorweisen zu können: „Es ist gerade sehr schwer, in China direkt einen verlässlichen Hersteller zu finden und keinen Zwischenhändler; wir hatten das Glück, von vornherein die richtigen Kontakte zu haben.“ Anfang Mai habe „Aventa Care“ noch eine Mail erhalten vom Bund, in der aufgeführt worden sei, wie die Lieferscheine und Rechnungen auszusehen hätten.

Stückpreis gestiegen

Auch die Preisentwicklung sei laut Alexander Lehning enorm: Noch im vergangenen Jahr habe eine FFP2-Maske, wie sie nun importiert wurde, einen Stückpreis von 30 Eurocent gehabt. Nun koste sie 1,50 Euro – ohne Transport und Zoll. Und dennoch: „Was bestimmte Läden für Preise nehmen, ist weit weg von der Realität.“

Die Kontakte nach China will „Aventa Care“ weiterhin für den den Import von und die Versorgung mit Masken nutzen, und habe zudem Desinfektionsmittel auf Lager. Beliefert werden sollen „die richtigen Stellen, also die, die es brauchen“, betont Alexander Lehning und meint: Vorwiegend Kommunen, Institutionen und Unternehmen; der Einzelverkauf von Masken sei nur schwer darstellbar, weil das Trio keinen Verkaufsstand habe.

Es gebe bereits verschiedene Anfragen: Derzeit ordnen die Brüder Wilkens und Alexander Lehning die Bestellungen und hoffen, in zwei Wochen die nächste Lieferung in Auftrag geben zu können. Weitere Anfragen nehmen sie per Mail an info@aventa-care.com entgegen.