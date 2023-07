Schützenverein Ehrenburg feiert mit viel Musik

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Der Hofstaat des Schützenvereins Ehrenburg: Fahnenträger Christian Behrens, Fahnenbegleiter Phillip Landwehr und Heiko Osterloh, Vizepräsident Hartmut Osterloh, Ehrendame Nina Rathkamp, Adjutant Lars-Christian Schmidt, Königin Sina Mohrlüder, Prinzgemahl André Droste, Ehrendame Yvonne Weßels, Präsident Klaus-Dieter Denker, Jugendkönig Jayden Diephaus, Kinderzugführer Dennis Seelhoff, Hauptmann Michael Langfermann (hinten von links) sowie Ehrendame Liesa Wolle, Adjutant Thilo Emigholz, Kinderkönig Björn Wulferding und Begleiterin Jara Wulferding, Ehrendame Emelie Rüscher, Fahnenbegleiter Milan Heinze, Fahnenträgerin Lea Behrens, Fahnenbegleiter Hannes Schmidt (vorne von links). © Kurth-Schumacher

Ehrenburg – Die drei Regenten des Schützenreichs Ehrenburg – Königin Sina Mohrlüder, „die Ortsverbundene“, Kinderkönig Björn Wulferding, „der Petrijünger“, und Jugendkönig Jayden Diephaus, „der Pflichtbewusste“ – boten samt Begleitern und Hofstaat ein stattliches Bild beim Schützenfest in Ehrenburg. Beim Königsschießen vor zwei Wochen konnten alle Titel vergeben werden, ein gutes Omen für den (Mit)Gastgeber des Kreiskönigstreffens im September.

Den Umzug durch den Ort begleitete der Nienburger Spielmannszug mit Tambourmajor Ralf Nöske an der Spitze. Königsburg und Festplatz hatten dieselbe Adresse, ein Ausmarsch durfte dennoch nicht fehlen. Volker Schmidt, Lars Sander und Henning Jürgens steuerten die „Kutschen“ für die Majestäten und das Fußvolk der Kinder. Königin Sina Mohrlüder, zielsicherste unter mehreren Anwärtern, hatte André Droste („Der Orchesterprinz“) als Prinzgemahl sowie Lars-Christian Schmidt und die Ehrendamen Nina Rathkamp und Yvonne Weßels an ihrer Seite. „Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, wir werden alle gut zusammen feiern“, sagte sie nach den offiziellen Worten von Präsident Klaus-Dieter Denker.

Das Kinderkönigspaar Björn Wulferding und seine Schwester Jara, Fahnenträgerin Lea Behrens (Begleiter: Milan Heinze und Hannes Schmidt), die Ehrendamen Liesa Wolle und Emelie Rüscher sowie Adjutant Thilo Emigholz sind der hoffnungsvolle Nachwuchs des Vereins. Den Ehrentanz absolvierte das Kinderkönigspaar zur allgemeinen Begeisterung mit Schwung und Drehung wie „große Königs“. Mit einer musikalischen Überraschung wartete Prinzgemahl André Droste auf. Er hatte „sein“ Twistringer Blasorchester zu einem Konzert auf dem Zelt eingeladen.

Präsident Klaus-Dieter Denker dankte den örtlichen Firmen für ihre Unterstützung. Namentlich nannte er die Firma Seelhoff, die die Hüpfburg gesponsert hatte, sowie Michael Langfermann für die Finanzierung des Spielmannszugs.

Die Geehrten: Vizepräsident Hartmut Osterloh, Sönke Schmidt (25 Jahre), Angela Schmidt (Ehrenmitglied), Lars-Christian Schmidt (25), Hella Denker (25), Sina Mohrlüder (25), Hartmut Löhmann (Ehrenmitglied), Ina Rath (Ehrenmitglied), Willi Mohrlüder (50), Peter Hespenheide (50), Volker Imhof (50), Uwe Kukemüller (50), Fritz Halves (60), Volker Schmidt (50), Hauptmann Michael Langfermann, Nele Denker (Orden für besondere Verdienste) und Präsident Klaus-Dieter Denker (von links). © Kurth-Schumacher

Ehrungen standen am Anfang des offiziellen Teils des Schützenfestes in Ehrenburg am Samstag. Ehrennadel in Silber erhielten Hella Denker, Sina Mohrlüder, Lars-Christian Schmidt, Sönke Schmidt und Jenny Schröder. Sie sind bereits 25 Jahre im Schützenverein aktiv.



Präsident Klaus-Dieter Denker verlieh an Peter Hespenheide, Volker Imhof, Uwe Kukemüller, Wilhelm Mohrlüder und Volker Schmidt Ehrennadeln in Gold. Sie halten dem Verein bereits seit einem halben Jahrhundert die Treue. Dass Peter Hespenheide jedes Jahr aus Bremen kommt, um in Ehrenburg Schützenfest zu feiern, fand besondere Erwähnung. Die seltene Auszeichnung für 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Fritz Halves. Zu Ehrenmitgliedern des Schützenvereins wurden Hartmut Löhmann, Wilhelm Mohrlüder, Ina Rath und Angela Schmidt ernannt.



Eine freudige Überraschung gab es für Nele Denker: Vizepräsident Hartmut Osterloh verlieh ihr einen Orden für besondere Verdienste um das örtliche Schützenwesen. Dieter Lüdeke, Präsident des Bezirksschützenverbands Diepholz KV III, zeichnete Volker Schmidt und Andreas Gronemeyer für herausragende Verdienste auf Bezirksebene aus.