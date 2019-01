Alfke, Brümmer und von der Rente seit 50 Jahren im Verein

Bensen - Für ihre langjährige Treue zum Schützenverein Bensen-Eitzen geehrt wurden Heinrich Alfke, Dieter Brümmer und Heinrich von der Rente - sie sind jeweils seit 50 Jahren Mitglied. Zu Ehrenmitgliedern sollten Joachim Anton, Marlies Broer und Dieter Brümmer ernannt werden, allein, das Trio war nicht anwesend. „Die Ehrungen holen wir nach“, heißt es seitens des Vorstandes.

Präsident Helmut Müller begrüßte 46 Mitglieder zur Generalversammlung im Schützenhaus.

Schriftführerin Annette Müller hielt Rückschau auf die Vereinsaktivitäten des zurückliegenden Jahres und bedankte sich namens des Vorstandes bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben.

Schießwartin Annette Schumacher dankte für die gute Beteiligung bei den auswärtigen und vereinsinternen Schießen. Sie überreichte die Schießauszeichnungen. Das Bedingungsschießen mit 28 Teilnehmern gewann Anke Schockemöhle mit 295 Ring. In der Disziplin Kleinkaliber Freihand schoss Annette Schumacher bei den Damen am besten, bei den Herren David Schultz.

Das Adlerschießen, das erstmals stattfand, sei sehr gut angenommen worden, erklärt Annette Schumacher. Alle, die einen Abschuss vermelden konnten, bekamen eine Anstecknadel überreicht. Kassenwart Heinz-Hermann Morische-Schockemöhle stellte die Vereinsfinanzen dar und bedankte sich für Zuschüsse und Spenden. Die Kasse prüften Christian Denker und Rah Linke. Neuer Kassenprüfer ist Frank Denker.

Die Vereinsmeisternadeln überreichte Präsident Helmut Müller. Bei den Damen im Alter bis 45 Jahre ging sie an Jacqueline Kafemann, in der Wertung der Damen über 45 Jahre sicherte sich Annette Schumacher die Sieg. Erstmals ausgeschossen wurde die Wertung für Damen über 65 Jahre - erste Titelträgerin ist Ilse Behrmann. Bei den Herren bis 45 Jahre gewann Dennis Lüdeke den Titel, in der Wertung der Herren über 45 Jahre Holger Riess und über 65 Jahre Wilhelm Behrmann sowie in der Jugendwertung Nick Platter. sis/r.