Schützennachwuchs feiert Erfolge beim „Shooty-Cup“

Vordere Plätze für Teilnehmer aus dem Bezirksschützenverband

+ Kurz vor ihrem Wettkampf (stehend, von links): Maximilian Töpperwien, Sina Nicoley und Julian Mertens.

Sulinger Land – Der Shooty-Cup ist ein von der Deutschen Schützenjugend initiierter, mehrstufiger Vergleichskampf auf Landesverbands- und Bundesebene. In jedem Landesverband werden Vorrunden durchgeführt, um sich für ein Finale zu qualifizieren. Aus zwölf Vereinen des Nordwestdeutschen Schützenbundes starteten 38 Teilnehmer jetzt in der Schülerklasse mit Luftgewehr und Luftpistole beim Landesentscheid „RWS-Shooty Cup“ im Lehr- und Leistungszentrum Bassum (LLZ), um sich in Zweierteams für das Finale zu qualifizieren. Der RWS-Shooty Cup auf Landesebene ist entschieden: nach einem harmonischen und fairen Wettkampf fahren für den Nordwestdeutschen Schützenbund Doreen Dörmann und Luisa Gerdts (Luftpistole, SV Bentwisch) sowie Ronja Kölling und Lisa Nell Pohler (Luftgewehr, SV Bramstedt) nach München-Hochbrück zum Finale. Die Gesamtleitung lag in den Händen vom stellvertretenden NWDSB-Jugendleiter Gerd Harzmeier, der sich auf Hilfe durch Fabian Mertens (Auswertung), Cord Borchers-Rohde (Bedienung Meytonanlage), Nele Brümmer und Helena Schlag (Aufsicht) verlassen konnte. Kadertrainer Kristopher Quell und Karin Husmann standen den Luftpistolenschützen hilfreich zur Seite.