Schützenfest nur noch an einem Tag?

Von: Sylvia Wendt

Der neue Vorstand des Schützenvereins mit, von links, Heiner Dettmer, Sylvia Fischer, Gerhard Stellmann, Anke Gehrke, Sabrina Sündermann, Björn Meyer, Holger Sündermann und Tino Perkuhn. © Schützenverein

Entscheidung im Schützenverein Neuenkirchen ist noch nicht gefallen

Neuenkirchen – 165 Mitglieder zählt der Schützenverein Neuenkirchen und Umgebung aktuell. Und wie diese künftig ihr Schützenfest feiern ist noch nicht entschieden. Diskutiert wurde, das Schützenfest aus Kostengründen nicht im Zelt und auch nur an einem Tag statt zweien zu veranstalten, aus Kostengründen. Entscheidungen dazu sind noch nicht gefallen – Schützenfest feiern, das wollen die Neuenkirchener am 20. und 21. Mai. Bürgermeister Jochen Meyer versprach, dass die Unterstützung seitens des Gemeinderats sicher sei. Er dankte Anke Gehrke für ihren unermüdlichen Einsatz für den Verein und das Dorfleben. Er hoffe, dass er alle Vorsitzenden der Vereine der Neuenkirchener Gemeinde an einem Tisch versammeln könne, um Ideen zu erarbeiten. Das Ziel: Die Bewohner besser erreichen, auf dass sie sich den örtlichen Vereinen anschließen.

Nach zweijähriger Corona Pause begrüßte Vorsitzende Anke Gehrke die Mitglieder – und verabschiedete sie auch: Die seit zwei Jahren fälligen Wahlen konnten endlich durchgeführt werden. In den Ämtern bestätigt wurden Vorsitzende Anke Gehrke, ihre Stellvertreter Björn Meyer und Sylvia Fischer, Kassenwart Holger Sündermann, seine Stellvertreterin Nadine Meyer, Schießwart Sebastian Fischer, seine Stellvertreterin Sylvia Fischer und Pressewartin Sabrina Sündermann. Neu gewählt wurde Schriftwart Tino Perkuhn, seine Stellvertreterin ist Sabrina Sündermann. Ebenfalls neu im Amt ist Hauptmann Heiner Dettmer, sein Stellvertreter ist Gerhard Stellmann.

Kassenwart Holger Sündermann dankte allen Unterstützern und der Gemeinde für den jährlichen Zuschuss. Die Kassenprüfer Nadine Meyer und Nicole Rieger bestätigten ihm eine sehr ordentliche Kassenführung. Neue Kassenprüfer sind Frank Landau und Tino Perkuhn.

Gute Nachricht für die Mitglieder: Die Beiträge verändern sich nicht. „Ärger“ gab es dennoch: Anke Gehrke monierte die mangelhafte Beteiligung der Mitglieder am Volkstrauertag.

Sylvia Fischer überreichte die Auszeichnungen der Vereinsmeister an Becky Rußmann, Andrea Fischer, Sebastian Fischer und Siegfried Gehrke. Er erhielt den Pokal für das beste Schießergebnis aufgelegt und den Wanderpokal für das Freihandschießen. sis/r.

Termine 2023 11. Februar: Kohlmarsch, 1. Mai: Gemeindepokalschießen, 6. Mai: Königsschießen, 17. Mai: Leberessen, 20. und 21. Mai: Schützenfest Neuenkirchen, 17. Juni: Besuch Schützenfest Scholen, 24. Juni: Besuch Schützenfest Blockwinkel, 30. Juni: Besuch Schützenfest Apelstedt, 5. August: Fahrradtour der Schützendamen, 10. September: Besuch Kreiskönigstreffen Stocksdorf, 14. Oktober: KK-Abschlussschießen mit Oktoberfest, 19. November: Volkstrauertag, 3. Dezember: Seniorennachmittag und Weihnachtsschießen, 31. Dezember: Silvesterparty.

Termine für das Übungsschießen folgen.