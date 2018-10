Schützen zeichnen Meister aus

Schwaförden - Auszeichnungen von Mitgliedern für deren schießsportliche Erfolge standen im Mittelpunkt der Herbstversammlung des Schützenvereins Schwaförden, zu der Präsident Gerhard Schulz die Schützen und Schützendamen am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus begrüßte.

Schulz ließ zunächst die „geselligen“ Aktivitäten seit der Jahreshauptversammlung Revue passieren, von der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Kreisverbandes III im Bezirksschützenverband Grafschaft Diepholz im April über das eigene Schützenfest im Juni bis zur Teilnahme am Kreiskönigstreffen in Brockum im September. Über die unlängst abgeschlossene Schießsportsaison im Preis-, Pokal- und Bedingungsschießen informierte Schießwart Heinrich Müller: „Gegenüber dem Vorjahr konnten wir eine bessere Beteiligung am Bedingungsschießen verzeichnen.“ Die volle Ringzahl von 100 erzielte dabei Stefan Logemann. Der Wanderpokal zum Bedingungsschießen (achtmalige Teilnahme mit der höchsten Ringzahl) konnte in diesem Jahr nicht vergeben werden. Im Freihandschießen siegte Yannick Garbe. Im Rahmen der Versammlung galt es, die Vereinsmeister zu würdigen. Bei den Kindern erzielte mit dem Lichtpunktgewehr Katharina Grote die besten Ergebnisse, bei den Jugendlichen sicherte sich mit dem Luftgewehr Hannes Grote den Titel. Die Erwachsenen wetteiferten mit dem Kleinkaliber-Gewehr: „Meister“ bei den Schützen ist Yannick Garbe, in der Altersklasse Henning Albers, in der Altersgruppe Senioren I Hans-Hermann Bobrink, Senioren II Dieter Borchers. Bei den Damen setzte sich Christina Gäbe durch, in der Altersklasse Anke Logemann: Senioren I: Sabine Plate-Logemann, Senioren II: Hilde Borchers.

Anke Logemann überreichte die Jahresnadeln vom Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB) an die Teilnehmerinnen im Luftgewehrschießen und die Jahresplaketten im Kleinkaliberschießen.

Aus der Bogensparte berichtet Hans-Georg Backhaus, unter anderem über das Abschneiden bei Wettkämpfen. Hier konnte er selbst einen großen Erfolg erzielen, Bei den Bezirksmeisterschaften schoss er mit dem Blankbogen 449 Ringe und wurde Bezirksmeister, in derselben Disziplin gab es „Bronze“ für Heinz-Gerd Maruschewski, der 341 Ringe schoss. Doch auch jüngere Mitglieder der Bogensparte wurden Bezirksmeister – Rahmen Blank Ü 18: Claus Hamann (382 Ringe), Rahmen Blank U 18: Philipp Wegner (237 Ringe). „Mit Lehrer Michael Kamphake haben wir für die 20 Schülerinnen und Schüler seiner sechsten Klasse an der Oberschule Schwaförden im August eine Unterweisung im Bogenschießen veranstaltet“, berichtete Backhaus. „Alle hatten ihren Spaß beim Schießen – und zwei der Teilnehmer haben inzwischen schon ein weiteres Mal an unserem Training teilgenommen.“ Die Hallensaison der Bogensportler habe bereits begonnen, und die Sparte wird am 25. November die Bezirksmeisterschaften in der Schwafördener Sporthalle ausrichten.

Für die Betreuung eines Getränkepavillons beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Sudwalde durch Mitglieder des Schützenvereins bekam dieser von den Ausrichtern eine Sitzgarnitur geschenkt, berichteten die Vorstandsmitglieder.

Auch kommende Veranstaltungen waren Thema. Das Schützenfest 2019 wird auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus am 22. und 23. Juni gefeiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen erneut DJ Jens Hannekum und die Gruppe „Level Up“. Weitere Termine der Schützen: 20. Oktober, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag, abends Bezirkskönigsball in Varrel, 2. Dezember Dorfpokalspiele, 7. Dezember Schlachtplatte-Essen, 2. März 2019 Kohlmarsch.