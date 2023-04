Schützen wollen mit „Sudwalder Straßenschießen“ Nachwuchs locken

Von: Sylvia Wendt

Der aktuelle Hofstaat des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen – der erste ohne Kindermajestät. Die Schützen wollen gegensteuern. © Martina Kurth-Schumacher

Sudwalde – „Wir haben was Großes vor“, kündigt Wolfgang Stubbe an. Der Präsident des Schützenvereins Sudwalde Menninghausen hat deshalb seinen „Vize“ Sven Bierfischer, Schatzmeister Kevin Kohröde und Schießsportleiter Philip Friedrichs versammelt, um das „1. Sudwalder Straßenschießen“ zu erklären.

Als Erstes muss er dabei etwas verneinen: „Nein, wir schießen nicht auf der Straße.“ Stubbe rollt mit den Augen. Die Frage kam wohl schon häufiger, seit die Aktion bekannt ist. Vielmehr soll sie am Samstag, 15. April, ein großer Kinder- und Jugendtag sein, mit allerlei schießsportlichen Wettbewerben im Schießstand, insbesondere für den Nachwuchs, aber nicht nur. Seit 1953 gibt es die Kinderabteilung im Schützenverein und bisher gab es immer eine Kindermajestät. Und dann, 2022, plötzlich erstmals eben nicht. Dabei müssen Kinder nicht mal Mitglied im Verein sein, um den Titel erringen zu können.

Warum blieb der Kinderthron erstmals leer? Etwas tun in Sachen Nachwuchswerbung war die Idee und mit dem „1. Sudwalder Straßenschießen“ soll der „Kinder- und Jugendtag“ dafür Auftakt sein, den Fokus auf den Schießsport lenken. Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren müssen an diesem Tag in Begleitung der Erziehungsberechtigten sein, um an den Schießwettbewerben teilnehmen zu können. Die können aber auch im Vorfeld eine schriftliche Erlaubnis ausstellen. Liegt die vor, kann neben Schießen mit dem Lichtpunktgewehr (für Kids unter zwölf), Luftpistole und Luftgewehr (ab zwölf Jahre) oder Kleinkalibergewehr (ab 14) auch das Bogenschießen (ab etwa zehn Jahren) ausprobiert werden – und Blasrohrschießen. „Das haben wir extra bestellt“, erklärt Sven Bierfischer und zeigt Bilder der Blasrohre. Für das Bogenschießen reisen die Experten aus Schwaförden an.

Warum die Veranstaltung Straßenschießen heißt: Neben den Einzelwettbewerben für Kinder und Jugendliche können sich die Jugendlichen (im Alter ab 14 Jahren) und Erwachsenen aus Sudwalde als Straßenteams zusammenschließen und am Mannschaftsschießen beteiligen (16 Uhr Meldeschluss). Vier Personen bilden ein Team, das siegreiche erhält einen Wanderpokal. Gerne können sich die Teams zwecks besserer Planung bereits anmelden.

Zeitgleich wird zum Übungsschießen von 13 bis 18 Uhr eingeladen, üblicherweise an jedem dritten Freitag im Monat. Termine sind der 21. April, 12. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 28. August, 15. September, 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember, jeweils ab 19 Uhr. Kinder und Jugendliche starten ebenfalls am 21. April, allerdings um 17.30 Uhr. Außerdem treffen sie sich ab 3. Mai alle zwei Wochen mittwochs (17.30 bis 18.30 Uhr).

Für Fragen und Anmeldungen ist Schießsportleiter Philip Friedrichs unter Tel. 01 51 /42 54 94 47 zu erreichen. Wer nur zum Zuschauen vorbeischauen möchte, ist herzlich willkommen, für Speis und Trank sei ausreichend gesorgt, eine Hüpfburg steht bereit, es gibt Spiele und mehr. Die Siegerehrungen erfolgen zwischen 17 und 18 Uhr.