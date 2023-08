Schützen stimmen sich ein aufs KKT

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Vorfreude auf das Kreiskönigstreffen 2023 ist groß, nicht nur bei (von links) Dieter Denker (Präsident SV Ehrenburg), Prinzgemahl Andre Droste und Königin Sina Mohrlüder (SV Ehrenburg), König Marco Löhmann und Königin Britta (SV Stocksdorf) sowie Thorsten Schulz (Präsident SV Stocksdorf). Die beiden Vereine meistern die Aufgabe Seite an Seite. © Privat

Letzte Schießtermine vor dem Großereignis / Helferschar wächst stetig

Stocksdorf – Wer den Titel des Kreiskönigs oder der Kreiskönigin errungen hat, steht noch nicht fest – und wird auch erst am Sonntag, 10. September, verraten. Noch stehen eine Handvoll Schießtermine aus, denn es müssen die letzten Schützenfeste gefeiert, die letzten Schützenmajestäten ermittelt werden. Mit den Schießterminen im Vorfeld des Kreiskönigstreffens (KKT) stimmen sich die Schützen in diesem Jahr im Wortsinn auf das zweitägige Großereignis ein. Besonders die Termine freitags und samstags starten mit regen Gesprächen der Schützen, werden durch die Grillabendatmosphäre angeheizt zu fröhlichem Gesang und Geselligkeit bis in die Nacht.

Die Schützenvereine Stocksdorf und Ehrenburg haben die KKT-Telefongruppen mittlerweile bis in dreistellige Teilnehmerstärke aufgestockt. Soll heißen: Beide Vereine freuen sich über zahlreiche Helfer, die sich jetzt und während der Traditionsveranstaltung am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, engagieren.

Darunter sind auch etliche Helfer, bis bislang „nix mit Schützenverein am Hut“ hatten. „Und von denen einige jetzt aber doch Mitglied geworden sind“, schmunzelt Stubbemann.

Die Schützenvereine Stocksdorf und Ehrenburg meistern die Aufgabe Seite an Seite, „sehr harmonisch“, berichtet Stubbemann. Bei aller Harmonie: Was ist, wenn es regnet? „Wir bereiten alles vor, können den Ablauf umstrukturieren. Dann verlegen wir die Aktionen von draußen ins Zelt.“ Aktionen draußen sind am Sonntag, 10. September, das Treffen aller Teilnehmer auf dem Sportplatz in Ehrenburg und der dann folgende Festumzug zum Festplatz neben der Domäne an der L 341. Bei Starkregen würde alles gleich im Festzelt beginnen.

Für den Spaziergang der gut 2 000 erwarteten Teilnehmer vom Sportplatz an der Oberschule in Ehrenburg bis zum Festplatz an der L 341 neben der Domäne der Familie Upmeyer soll die Landesstraße 341 für den Straßenverkehr gesperrt werde – wenn dem Antrag der beiden Schützenverein zugestimmt wird.

Das Kreiskönigstreffen ist zwar eine Veranstaltung der Schützenvereine aus dem Südkreis des Landkreises, jedoch weisen die Gastgeber darauf hin, dass interessierte Besucher herzlich willkommen sind. Dem offiziellen Teil folgt ab 15 Uhr „Tanz und Musik“ mit der Band „Certain Souls“.

Jugendtag mit Disco-Party

Öffentlich ist auch der Jugendtag, der am 9. September ab 10 Uhr beginnt. „Hier werden den Kindern und Jugendlichen viele Attraktionen angeboten und auch der Schießsport kommt nicht zu kurz: Auf dem Festzelt werden Stände aufgebaut und die Kinder und Jugendlichen können sich beim Schießsport messen“, lädt Stubbemann auf den Festplatz auf der Domäne der Familie Upmeyer ein. Ab 21 Uhr wird zur „Disco-Party“ eingeladen. Auch hier spielt die Live-Band „Certain Souls“.

Die Vereine werben für ihre beiden Veranstaltungen ab sofort mit sechs großen Bannern an markanten Verkehrsknotenpunkten. Diese äußeren Zeichen belegen, was Volker Stubbemann namens der Gastgeber sagt: „Die Vorfreude auf das Kreiskönigstreffen ist sehr groß.“