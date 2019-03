Schützen rollen buchstäblich roten Teppich aus

Neues Konzept: Blockwinkeler widmen Schützenfestsonntag den Kindermajestäten der Region

+ Das Festkomitee stellt die Planungen für den Ball der Kindermajestäten vor: Lukas Goldmann, Simone Hörmann, Andrea Goldmann, Anne Eickhoff, Jule Eickhoff, Christoph Neumann, Henning Schwenn, Helmut Riedemann und André Engelhardt (von links). Foto: Behling

Blockwinkel – Warum eigentlich braucht der Schützenverein Blockwinkel neuerdings ein Festkomitee, wo doch bislang der Vorstand die Planungen für das Schützenfest „gewuppt“ hat? Die Frage hätten die bei der Jahreshauptversammlung im Januar gewählten Komitee-Mitglieder in den letzten Wochen häufiger gehört, aber „die Katze nicht aus dem Sack gelassen“, stellt André Engelhardt lächelnd fest. Er gehört dem neunköpfigen Gremium an, das am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus das Geheimnis lüftet. „Wir haben gesagt: Wir müssen etwas am Schützenfest ändern, damit es sich dauerhaft abhebt von anderen und interessanter wird“, nennt Engelhardt die Mission des Komitees. „Und wenn man etwas verändern will, muss man manchmal radikal vorgehen. Wir wollen bei der Zukunft des Schützenvereins ansetzen, und das sind die Kinder.“ Die Idee: „Der Schützenfestsonntag wird ,Der große Ball der Kinderkönige‘. Wir – beziehungsweise das Kinderkönigspaar, das wir dann, so Gott will, haben werden – laden alle Kindermajestäten aus der Region und deren Gefolge ein, daran teilzunehmen.“ „Region“ bezieht sich für die Premiere in diesem Jahr am Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr, vor allem auf die Schützenvereine im Sulinger Land, deren zu dem Zeitpunkt amtierenden Kinderkönige eingeladen werden; künftig gerne weit darüber hinaus.