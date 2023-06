Schützen mit Grund zum Feiern

+ © Katrin Fiedler Der gut gelaunte Hofstaat im Schützenverein Bensen-Eitzen. © Katrin Fiedler

Bensen-Eitzen: „König der Könige“ ist Annette Schumacher

Bensen – In Bensen regiert Schützenkönig Rico Platter, nachdem er sich gegen drei weitere Anwärter beim Königsschießen durchsetzen konnte. Seine Begleiterin Caroline Schumacher strahlte und tanzte beim Fest am Samstag an seiner Seite. Auch die Kinder haben einen neuen König: Lauris Holste wurde von Fahnen- und Scheibenträger Jonas und Meila Lammertz sowie Fiete Kohröde begleitet. Für die Erwachsenen trug Markus Delekat in Begleitung von Gina Wermke die Fahne. Die Scheibe trugen Manfred Platter und seine Frau Marina. Jugendkönigin wurde Anne Bomhoff. Die Majestäten der vergangenen Jahre ermittelten ihren „König der Könige“. Diese Würde errang in Annette Schumacher. Und so hatten die etwa 120 Schützen aus Bensen, Affinghausen und Sudwalde am Samstag allen Grund zu feiern. Die Musik dazu lieferte DJ Wilken Deer. Wirt Lars Lässig und sein Team versorgten die feierfreudige Schützengemeinde mit den nötigen Getränken. Für die kleinen Besucher brachten ein kostenloses Kinderkarussell und eine Hüpfburg jede Menge Spaß. kaf