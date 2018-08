Schützen legen Schießstand tiefer

Wesenstedt - Eine neue Verordnung beschert den Mitgliedern des Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen derzeit eine ganze Reihe an Arbeitseinsätzen – die Samstage sind fest gebucht, für ehrenamtliches Engagement, damit die schießsportlichen Veranstaltungen auch weiterhin im Schützenheim ausgetragen werden können. Ohne die Umbauarbeiten wäre die Fortführung des Schießbetriebes im 126. Jahre des Bestehens des Vereins nicht mehr genehmigt worden, hieß es bereits während der außerordentlichen Mitgliedersammlung im April diesen Jahres.

Es sind schweißtreibende Arbeitseinsätze – und kostenintensiv: Zwischen 4 000 und 4500 Euro lägen die Kosten, erklärt stellvertretender Vorsitzender Karl-Heinz Langhorst. Die Schützen sind mit den Arbeiten am Luftgewehrstand fast fertig. Am kommenden Samstag, 4. August, sollen die Arbeiten am Kleinkaliberstand beginnen. Dann wird es staubig, Bemängelt worden war hier die Höhe. Laut Langhorst seien in den neuen „Richtlinien für nicht-militärische Schießanlagen“ zwei Meter gefordert, die Anlage der Wesenstedter messe nur 1,75 Meter. „Also muss der Boden ausgehoben werden.“ Grundsätzlich seien am Schießstand Maurerarbeiten zu stemmen – daher seien Mitglieder mit entsprechender Erfahrung in dem Bereich sehr gerne gesehen bei den noch ausstehenden Arbeiten. „Damit alle Helfer koordiniert werden können“, bittet Langhorst die Mitglieder um eine Nachricht an ihn. Neben Maurern seien auch Zimmerer und Tischler gefragt, Denn: Waren manche Holzverkleidungen moniert worden, werden sie an anderer Stelle erwünscht. Sponsoren seien auch herzlich willkommen, denn die Vereinskasse hatte erst im Winter die Dachsanierung verkraften müssen (wir berichteten). Sie melden sich bei Heiko Fröhlke, dem Kassenwart des Schützenvereins. Die Gemeinde unterstütze die Arbeiten mit einer Pauschale. Für die Maßnahmen sind zeitliche Fenster vorgeben, die Arbeiten am Kleinkaliberstand müssen etwa bis Ende September beendet sein. Der Schützenverein Wesenstedt-Harmhausen hat Arbeitseinsätze noch für die folgenden Samstage, 4., 11. und 18. August, eingeplant. Zum Abschluss folgen Reinigungsarbeiten.

Die Arbeiter sind ab 8 Uhr vor Ort, Unter der Leitung von Damensprecherin Beate Sandmann ist das Catering für alle Helfer geregelt und sichergestellt „Da sind wir sehr gut versorgt“, lobt Karl-Heinz Langhorst. - sis