Schützen und Fußballer feiern in Neuenkirchen

Neuenkirchen – Mehrere Gründe zum Feiern gab es jetzt in Neuenkirchen: Neben den Mitgliedern des Schützenvereins Neuenkirchen, die ihren neuen König Siegfried „Siggi der Spontane“ Gehrke hochleben ließen, zelebrierten die Herren-Fußballer des TV Neuenkirchen den Nichtabstieg sowie die Damen-Fußballer die Meisterschaft – „bis drei Uhr“, verrät Holger Sündermann, Kassenwart des Schützenvereins. „Die Feier war gut besucht.“

Siegfried Gehrke regiert zusammen mit seiner Frau Anke in Neuenkirchen – persönlicher Adjutant des neuen Schützenkönigs ist Frank Landau. Gehrke ist zum zweiten Mal König der Schützen: „Im Jahr 2004, zum 100. Jubiläum des Vereins, war er schon mal Schützenkönig“, erinnert Sündermann. Mit den Worten „Schieß ich mich mal zum König“ wird „Siggi der Spontane“ auf dem Weg in den Schießstand zum Königsschießen zitiert. Auch die weiteren Throne blieben nicht unbesetzt: Richard Kiss wurde Kinderkönig und bildet zusammen mit Kellis Chaja das Kinderkönigspaar. Die Ehre des Jugendkönigs erlangte Tino Köllner, der sein Amt in Begleitung von Michelle Köllner antrat.

Die Neuenkirchener Schützen erhielten Gastbesuche von den Abordnungen der Schützenvereine Scholen, Blockwinkel und Vorwohlde. „Vorwohlde besuchte uns, da die Schützendame Irene Bitter Schützenkönigin bei ihnen war“, berichtet Sündemann. Für den Sonntag hatten sich die Mitglieder des Schützenvereins Apelstedt ankündigt. Für musikalische Begleitung am Samstag sorgte der Spielmannszug „Fidele Bassumer“. Am Sonntag begleitete der Spielmannszug Affinghausen den Festumzug. „Zum fünften Mal ist das Schützenfest in Eigenregie durchgeführt worden“, erklärte Sündermann. Der Schützenverein veranstalte das Schützenfest seitdem auf dem Hof der Familie Fischer an der Straße Am Kirchweg. Für Besucher boten die Mitglieder ein Kinderkarussell, eine Schießbude sowie Süßigkeiten- und Würstchenstand an. „Für Kinder gab es am Samstag Nachmittag zudem eine Kinderpolonaise“, sagte Sündermann. Der Schützenverein ehrte im Rahmen des Schützenfestes die Vereinsmitglieder Helmut Meins und Horst Schröder für 40-jährige Zugehörigkeit und das Ehepaar Eva und Jan Pilarczyk für 25 Jahre Mitgliedschaft. skn