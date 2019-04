Schüler sollen Arbeitgeber in der Region kennenlernen

Schwaförden – „Kennt ihr die ,Delme‘?“, erkundigt sich Christoph Merschhemke vom Institut Unternehmen & Schule bei fünf Schülerinnen und Schülern der Oberschule Schwaförden mit Außenstelle Ehrenburg, die am Mittwoch eingangs der Feierstunde dabei sind. Lediglich eine Schülerin bejaht das, weiß, dass „dort Leute mit Beeinträchtigungen hingehen können und arbeiten.“ Dass die OBS-Schüler die Delme-Werkstätten gGmbH näher kennenlernen, vor allem als Arbeitgeber in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern, ist ein Ziel der Kooperation zwischen der gemeinnützigen Gesellschaft und der Schule, die in Schwaförden in Vertragsform besiegelt wurde.

Dies im Rahmen der KURS-Zukunft-Initiative im Landkreis Diepholz, für die Christoph Merschhemke und Mandy Peukert vom Bildungsbüro des Kreises als Mittler zwischen Schulen und Unternehmen fungieren. Was man beruflich machen kann, was es für Möglichkeiten in der Region gibt „kann man nicht nur im Klassenzimmer lernen“, unterstrich Landrat Cord Bockhop. Es gehe darum, Schüler frühzeitig auf Arbeitgeber vor Ort aufmerksam zu machen.

Bei der „Delme“, von deren 15 Standorten elf im Landkreis Diepholz liegen, „arbeiten insgesamt 1 800 Menschen – Menschen mit Behinderung und Menschen, ungefähr 450, die mit ihrer Fachlichkeit, ihrer Ausbildung dort arbeiten“, erklärte Geschäftsführerin Nahid Chirazi, „im Moment in 45 unterschiedlichen Berufen.“ Etwa als Tischler, Krankenschwester, Elektriker, Ingenieur, Gärtner, Koch, „in den Tischlereien, Metallwerkstätten, Gärtnereien, Bistros und Cafés, in der Wäscherei, der Großküche, der Kerzenmanufaktur, der Aktenvernichtung...“ Auch bei der „Delme“ mache man sich Gedanken, wie man in Zukunft Fachkräfte bekommt – „das ist der eigennützige Teil, wir fühlen uns aber auch als Unternehmen verpflichtet, unseren Beitrag zur Berufsorientierung zu leisten.“ Die Möglichkeit für Schüler, verschiedene Berufsbereiche frühzeitig zu erleben, etwa ab der achten Klasse, „gibt ihnen ein Gefühl dafür, was auf sie zukommt und erhöht die Sicherheit, dass sie nicht später nach anderthalb Jahren Ausbildung feststellen: Das ist nichts für mich“, ist Wilfried Lau, Leiter Berufliche Bildung bei der „Delme“, überzeugt.

Insa Meyer, Fachlehrerin im Bereich „Arbeit, Wirtschaft, Technik“ und im Bereich „Gesundheit und Soziales“, koordiniert die Partnerschaft seitens der OBS. Einen Praxistag für die Achtklässler des Realschulzweiges im Mai, bei dem Schüler in kleinen Gruppen in der „Delme“ unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenlernen, die „Erarbeitung“ des Unternehmens als betriebliches System im Fach Wirtschaft, im Fach Gesundheit und Soziales ein Referat zum Thema Hygiene sowie Pflegeübungen nennt sie als erste Beispiele für die Kooperation, „es ist wichtig, erst mal ganz basal anzufangen.“

In Sachen Berufsorientierung sei die OBS sehr gut aufgestellt, befand Schulleiter Hans-Jürgen Schumacher, verwies etwa auf die „Expertentage“, bei denen Ausbilder aus Betrieben den Schülern vermitteln, was sie im Beruf erwartet. Dennoch sei die Kooperation „eine Chance für unsere Schüler, ich freue mich, dass wir mit so einem Partner zusammenarbeiten können.“ ab