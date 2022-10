Schüler der Reisenden Werkschule Scholen bauen Schule in Malawi

Von: Sylvia Wendt

Verdiente Pause: Schüler und einheimische Facharbeiter auf der neuen Mauer. © Reisende werkschule Scholen

Scholen/Makanjira – Das Fundament ist fertig, die ersten Wände stehen und schon am Vormittag ist es heiß. Richtig heiß: „35 bis 40 Grad“, sagt Evelyn Seyfried. Die Lehrerin an der Reisenden Werkschule Scholen ist zurück aus Malawi und berichtet von einer besonderen Stimmung innerhalb der Reisegruppe aus Scholen, die gerade für das Schulbau-Projekt in Afrika weilt. Vielleicht liegt es an der langen Pandemiepause, die ein Reisen verhindert hat oder an der Tatsache, dass mancher Schüler zum ersten Mal im Ausland ist – und dann gleich auf einem anderen Kontinent, in einem ganz anderen Lebensalltag. Laut Seyfried läuft es in Malawi beim Bau einer weiteren Schule „herausragend“.

Seit über 20 Jahren baut die „Reisende Werkschule Scholen“ (RWS) in zweimonatigen Projekten, gemeinsam mit örtlichen Unterstützungskräften, Schulgebäude in einer der ärmsten Regionen in Malawi und der Welt. Aktuell die zehnte Schule, in der Gemeinde Makanjira – dank Spenden und tatkräftige Hilfe aus Scholen (wir berichteten).

„Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Um fünf Uhr wird geweckt, um sechs Uhr in der Frühe ist Arbeitsbeginn auf der Baustelle. Vom Graben für das Fundament im ausgetrockneten steinharten Boden, mit Spitzhacke und Schaufel, bis zur Beton- und Betonsteinproduktion muss jeder Herstellungsschritt für das 130 Quadratmeter große Gebäude mit bloßen Händen verrichtet werden. Maschinen wie Betonmischer oder Bagger stehen nicht zur Verfügung“, berichtet Carsten Flömer, Geschäftsführer der RWS, nach seiner Rückkehr und lobt: Betreuer und Jugendliche würden sich mit großem Engagement den Herausforderungen dieser schweren körperlichen Arbeit stellen. Gemeinsam mit rund 20 Fachkräften aus dem Dorf werde an fünf Tagen in der Woche von 6 bis 12 Uhr Beton gemischt, Wasser geholt, gemauert und gebaut.

Die gemeinsame Arbeit mit Einheimischen und das Kennenlernen einer fremden Kultur seien große Motivation für die Scholener, erklärt Flömer. Die sehen vor Ort den großen Bedarf für ein weiteres Schulgebäude in der kleinen Siedlung am Rand Makanjiras. Mit dem vierten Bau könnten insgesamt bis zu 800 Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen eins bis acht unterrichtet werden. Mit der Fertigstellung des Baus und der offiziellen Übergabe Ende Oktober sei nach malawischem Recht sichergestellt, dass die notwendigen Lehrkräfte der Schule zugewiesen werden.

Sand sieben für den Beton, eine tägliche Aufgabe. © Reisende werkschule Scholen

Wie wird das Projekt finanziert? „Die Bauprojekte der RWS in Malawi werden zum Teil über Spenden und Zuwendungen von Stiftungen finanziert. Aktuell beteiligen sich die Stiftung Umverteilen, mehrere Privatpersonen und Firmen mit einer Spende an den Materialkosten – die allerdings noch nicht vollständig gedeckt sind“, berichtet Carsten Flömer, nennt als Grund die gestiegenen Kosten, denn die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise seien auch in Malawi deutlich zu spüren. Wer helfen möchte, kann eine Spende auf das Konto der Reisenden Werkschule Scholen überweisen (Volksbank Sulingen, IBAN DE11 2569 1633 0003 6633 06, Stichwort: „travelling workschool – Nungungua primary school“). „Zudem ist es enorm schwierig, für die Transportfahrzeuge Treibstoff zu bekommen. In ganz Malawi wird nur punktuell Diesel importiert, da für den zentralisierten Einkauf nicht ausreichend Devisen vorhanden sind. So werden immer nur einzelne Tankstellen in einem größeren Umkreis mit einer Lkw-Ladung Treibstoff versorgt“, ergänzt Flömer. Die Nähe zu Mosambik (von Makanjira bis zur Grenze sind es etwa 20 Kilometer) mache es möglich, Diesel aus dem Nachbarstaat zu beziehen – allerdings koste der Liter dort umgerechnet drei Euro. Das belaste die „Bau- und Materialkasse“ zusätzlich.

Und dennoch: „Die großen und kleinen Herausforderungen, die eine solche Baustelle mit sich bringt, werden von allen Beteiligten mit Einsatzfreude und Gelassenheit kompensiert“, sagt Carsten Flömer. Da sich die RWS seit über 20 Jahren in der Region engagiere, gebe es viele Kontakte zu Behörden und Kleinunternehmern im Ort. Sie alle helfen und unterstützen, wo sie können, damit „ihre Schule“ rechtzeitig fertig wird.

Jugendliche, einheimische Arbeiter und die Betreuer sehen täglich, wie die Schule wächst. Steht das Gebäude, könne mit der Innenausstattung begonnen werden: Schulbänke und Unterrichtsmaterial müssen eingeräumt werden. Die kleine Übergabefeier ist für den 24. Oktober geplant, anwesend sein wollen der lokale Abgeordnete des Nationalparlaments, der Bildungsminister, der Schulinspektor für die Region sowie der Chief des Ortes Mankanjira. Alle, die an dem Bau mit ihren Händen beteiligt waren – Jugendliche und Betreuer aus Scholen sowie die einheimischen Fachkräfte – feiern ihre erfolgreiche Arbeit gemeinsam mit einem Essen.

Fundament und Bodenplatte sind fertig. © Reisende werkschule Scholen