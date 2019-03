Schon in Bronzezeit „Baugebiet“?

Schwaförden – Es regt die Fantasie an, wenn bei Erschließungsarbeiten nicht nur der Bagger zum Einsatz kommt, sondern auch Männer mit Handschaufeln vorsichtig Erdreich bewegen. Das ist seit dem 18. Februar im künftigen Baugebiet „Im Südfeld“ der Gemeinde Schwaförden zu beobachten, was für Gerüchte sorgt – etwa, dass archäologische Funde aus der Römerzeit aufgetaucht seien. „Eher aus der Bronzezeit“, korrigiert stellvertretender Gemeindedirektor Achim Hollmann auf Nachfrage trocken.

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Diepholz gab es im Bauleitverfahren die Auflage, „dass da Ausgrabungen erfolgen müssen, bevor man überhaupt richtig loslegt – wohl aufgrund von Funden, die es in der Umgebung gab“, erläutert Hollmann. „Und, Simsalabim: Es wurde etwas gefunden.“ Dies durch Mitarbeiter der beauftragten Firma „ArchaeoFirm Poremba & Kunze“ aus Isernhagen. Die hätten mit ihren Untersuchungen im öffentlichen Raum begonnen, „also im Verlauf der Straßen, die wir im Baugebiet vorgesehen haben. Es macht ja Sinn, dort nicht zweimal zu Baggern. Dann wurden Verdachtspunkte gesetzt, wie beim CSI an Tatorten, kleine Karten mit Nummern.“ Diese Verdachtspunkte hätten sich in zwei Abschnitten des Areals gehäuft, wo die Untersuchungen ausgeweitet wurden.

Was genau ans Licht gebracht wurde, dazu hält man sich bei „ArchaeoFirm“ bedeckt – in Absprache mit dem Stützpunkt Hannover des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. Veronica König, hier für Grabungstechnik zuständig, teilte auf Anfrage der Redaktion mit: „Es gibt erste Ergebnisse, aber bevor wir etwas der Öffentlichkeit präsentieren, wollen wir genauere Informationen haben, etwa, was die Datierung angeht.“ Es geht wohl auch darum, keine selbst ernannten „Schatzjäger“ auf den Plan zu rufen. Achim Hollmann hat etwas mehr erfahren, so sollen in einem Bereich Reste von einem Webstuhl mit Gegengewichten gefunden worden sein, aus der Zeit um Christi Geburt, im anderen Siedlungsreste aus der Bronzezeit.

„Die Frage ist: Wie bedeutend ist das Ganze? Davon hängt ja der Zeitrahmen für die weiteren Untersuchungen ab. Ich habe gebeten, das schnellstmöglich zu machen. Uns wurde mitgeteilt, dass man noch kein konkretes Datum nennen kann, wann Grundstücke für eine Vermarktung zur Verfügung stehen.“ Und damit, stellt Achim Hollmann fest, sind auch die Kosten für die Untersuchungen noch gar nicht absehbar. „Das darf alles der Grundstückseigentümer bezahlen, also die Gemeinde.“ Bis auf diesen Punkt störe die Verzögerung bei der Erschließung noch nicht allzu sehr, „weil wir im Grunde mit der Entwässerungsplanung anfangen müssen. Es ist aber ärgerlich, weil wir auch Baugrundstücke in dem Bereich haben, die wir sofort verkaufen könnten. Interessenten haben sich Bauplätze reserviert, und denen können wir kein Zeitfenster nennen, wann wir eine Freigabe kriegen.“ ab