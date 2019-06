Scholener Taktgeber geben den Takt vor

Fröhliche Stimmung an allen Tagen des Schützenfestes / Viele Gäste feiern mit

+ Der Scholener Hofstaat mit, von links, Sebastian Rust, Melanie Scharninghausen, Benita Scharrelmann (Begleiterin der Jugendkönigin), Moritz Schulz, Frank Scharrelmann, Jugendkönigin Melissa Wiegmann, Bernd Rohlfs, Mailin Hake (Begleiterin der Jugendkönigin) und Heinz-Willem Kattelmann. Vorne: Kinderkönigin Svea Kohröde und Prinzgemahl Can-Eliah Koc. Foto: Sonja Schoof

Scholen – Zwei Tage stand Scholen im Zeichen des Schützenfestes. Mehr noch: Bereits am Donnerstag begannen die Mitglieder des Schützenvereines mit dem Binden der Ehrenpforte im Festzelt, bevor die Schützenfesttage in gewohnter Weise mit dem gut besuchten Leberessen und dem Zeltgottesdienst am Freitag eingeleitet wurden.