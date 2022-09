Scholener Rat würde Steinsvorder Weg lieber vor Sanierung abgeben

+ © s. Wendt Langjährige Ratsarbeit wurde im Rahmen der Sitzung gewürdigt: Johann Labbus, Karl-Heinz Engel und Karl-Heinz Schwenn (von links). © s. Wendt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sylvia Wendt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Scholen – Ein sehr aufmerksamer Zuhörer verfolgte die jüngste Sitzung des Gemeinderates Scholen ganz genau, wollte wissen, wie der Bürgermeisterkollege die Sitzung hier leitet: Jochen Meyer aus dem benachbarten Neuenkirchen ist erst wenige Monate im Amt als „Gemeindechef“. Er hatte sich nicht angekündigt, seine Präsenz aber veranlasste Scholens Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn zur Unterbrechung der Sitzung.

Der Scholener Rat hatte auf der Tagesordnung die Gemeindestraße Steinsvorder Weg „liegen“. Etwa 400 Meter des Weges, so die grobe Schätzung in der Sitzung, befinden sich auf dem Gebiet der Gemeinde Scholen. Der andere Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Neuenkirchen. Die wiederum befindet sich aktuell in der Flurbereinigung.

Im Zuge dieses Verfahrens sind, unter anderem, einige Wegebaumaßnahmen geplant. Der Scholener Rat sollte nun beschließen über anteilige Ausbaukosten. Das Prozedere zu erklären, darum hatte Schwenn Gemeindedirektor Helmut Denker gebeten, er (Schwenn) habe die Sitzungsvorlage wohl nicht richtig verstanden. Kurzum: Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens solle die Straße komplett saniert werden. Anteilig, so Denker, würden für die Gemeinde Scholen Kosten in Höhe von 10 500 Euro anfallen und der Steinsvorder Weg anschließend komplett in das Eigentum der Gemeinde Neuenkirchen übergehen. Was bedeuten würde, dass für die Gemeinde Scholen keine Folgekosten in der Unterhaltung anfielen, erklärte Denker.

„Können wir die Straße nicht vorher abgeben, bevor was zu zahlen ist?“, fragte Schwenn. Laut Denker ist eine Umschreibung erst am Ende des Flurbereinigungsverfahrens vorgesehen. „Dann kann ich dem nicht zustimmen“, kommentierte Schwenn. Und unterbrach die Sitzung, um beim Neuenkirchener Kollegen nachzufragen. „Ich kann dazu nichts sagen, ich höre heute zum ersten Mal davon, bin aber auch nicht im Vorstand der Flurbereinigung. Natürlich ist keine Gemeinde scharf darauf, mehr Straßen in den Bestand zu bekommen. Aber da ich gerade gehört habe, wie viel liquide Mittel ihr zum Jahresende habt, dürften 10 500 Euro ja eigentlich kein Problem sein“, kommentierte Jochen Meyer. An dieser Stelle lachten Meyer, weitere Zuschauer und Rat Scholen herzhaft. Denn: Der Nachtragshaushalt 2022 war zuvor einstimmig verabschiedet worden, mit erwarteten liquiden Mitteln zum Jahresende in Höhe von 1,48 Millionen Euro.

Zum Thema „Unterhaltungskosten einsparen“ kommentierte Karl-Heinz Schwenn, seit einigen Jahrzehnten bereits in der Kommunalpolitik: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da größere Summen ausgegeben haben. Tatsächlich ist unsere eigene Flurbereinigung auch schon gut 20 Jahre her und es könnte uns bevorstehen, diese 20 Jahre alten Straßen und Wege vielleicht demnächst nacharbeiten zu müssen.“

Der Rat Scholen vertagte eine Entscheidung in Sachen Steinsvorder Weg und will sich mit dem Rat Neuenkirchen und der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Neuenkirchen-Cantrup beraten, um nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen.

Straßenbaumaßnahmen stehen demnächst auf der Agenda: Bei einer Bereisung wollen die Ratsmitglieder mögliche Schadstellen untersuchen. Ratsherr Cord-Hinrich Jahn erinnerte daran, dass aufgrund der Bauarbeiten an der Bundesstraße 61 im Bereich der Ortschaft Anstedt etliche Wege und Seitenräume beschädigt worden seien. Das Gremium verständigte sich darauf, diese im Zuge der Bereisung in Augenschein zu nehmen.

Ein ehemaliges Ratsmitglied, Helmut Riedemann, fehlte. Ein aktuelles, Henrick Landwehr, ebenso. Schwenn erinnerte an die Ehrung für langjährige kommunale Ratsarbeit. Urkunden und Auszeichnungen des niedersächischen Städte- und Gemeindebundes erhielten Landwehr (für 15 Jahre im Gemeinderat), seit 20 Jahren sind Johann Labbus und Karl-Heinz Engel als Ratsherren in Scholen aktiv und Karl-Heinz Schwenn toppt das: Er ist seit 45 Jahren Mitglied des Gemeinderates, 20 Jahre Bürgermeister und zudem seit 40 Jahren Mitglied im Samtgemeinderat. Riedemann, 2021 ausgeschieden, war 30 Jahre Ratsherr in Scholen.