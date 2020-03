Schmorender Toaster löst Feuerwehreinsatz aus

Rund 60 Kräfte eilen an den Fasanenweg in Neuenkirchen

+ Rund 60 Feuerwehrkräfte kamen am frühen Sonntagabend am Fasanenweg in Neuenkirchen zum Einsatz. Foto: Behling

Neuenkirchen – Die Bewohner nahmen Brandgeruch wahr, ein Nachbar bemerkte Rauchentwicklung, teilte am Sonntagabend Feuerwehrpressesprecher Florian Faust am Einsatzort mit: Gegen 18.20 Uhr gab die Einsatzleitstelle Alarm, ein Wohnungsbrand am Fasanenweg in Neuenkirchen wurde gemeldet.