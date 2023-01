Schmalver Plattschnackers sorgen für lustigen „Murks in’t Museum“

Chaos verursachen die „Schmalver Plattschnackers“ in der Komödie „Murks in’t Museum“. © Schmalver Plattschnackers

Schmalförden – Die Rollen sind verteilt, die Kulissen im Bau, und die Premiere naht: Mit „Murks in’t Museum“ laden die „Schmalver Plattschnackers“ ein zum plattdeutschen Spaß in Kastens Gasthaus in Schmalförden.

Das Stück spielt in einer Kunstgalerie, in der Baronin von Stolzenfels (Silvia Wübbeling) sehr am Kauf einiger Exponate interessiert ist. Ihr mangelt es nicht an Geld, wohl aber am Kunstverstand. Stets an ihrer Seite: der junge Gigolo Gigi Santana (Malte Sudmann). Es gibt zwei Mitarbeiter (Sophia Schoof und Friedrich Sudmann) ohne große Motivation zum Arbeiten, das Hausmeisterehepaar Zaletzki (Heike Rath, Willi Mohrlüder) sowie Museumsmitarbeiterin Franziska van der Heide (Carmen Melek). Das Drama nimmt seinen Lauf, als diese Gruppe die Räume vorbereiten soll für das aktuelle Werk „Entfremdung“ des weltberühmten Aktionskünstlers Miroslav Murks (Hans-Günter Schulze), das der seinem Heimatort gestiftet hat. Die Renovierungsarbeiten werden jedoch nicht beendet, stattdessen herrscht das reinste Chaos. Museumsleiterin Frau Nöötpickel (Jule Moll) und Kunstkritikerin Charlotte Bitterhehn (Merle Moll) vermuten jedoch, dass dieses Chaos das neueste Werk des Künstlers ist – und informieren voller Euphorie die Kunstwelt.

Der „falsche Murks“ wird für echt gehalten und gestohlen. Der „echte Murks“ wird geliefert und als Müll entsorgt. Als Künstler Miroslav Murks unverhofft auftaucht, muss das Kunstwerk „nachgestellt“ werden, da es einen begehrten Kunstpreis gewonnen hat – ein Fiasko.

Die Regie führt Marion Kastens, als Souffleuse im Einsatz ist Ingrid Löhmann, für die Maske ist Gunda Belda zuständig, für Bühnenbau und Technik Fritz Kastens mit seinem Team.

Vier Aufführungen im Gasthaus Kastens

Aufführungstermine sind Samstag, 28. Januar, 19.30 Uhr (Premiere mit After Show Party), Freitag 3. Februar, 20 Uhr, Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr (mit Kaffeetafel, Einlass ab 14.15 Uhr) und Samstag, 11. Februar, 18.30 Uhr (mit Schnitzelbuffet, Einlass ab 18 Uhr). Karten sind erhältlich bei der Volksbank in Ehrenburg (Tel. 0 42 75 / 9 31 20) und im Gasthaus Kastens (Tel. 0 42 75 / 96 31 55, dienstags ab 19 Uhr).