Schlepper brennt in Halle komplett aus

Schäden auch am Dach

+ © Seeker/Feuerwehr Zum Einsatz kam in Anstedt auch die Drehleiter aus Sulingen, so gelang den Feuerwehrkräften durch die beschädigte Dachhaut ein Löschangriff von oben. © Seeker/Feuerwehr

Anstedt - Ein Feuer in der Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Scholener Ortschaft Anstedt sorgte in der Nacht zu Samstag für einen Großeinsatz der Ortsfeuerwehren Anstedt, Scholen, Cantrup, Wesenstedt, Neuenkirchen und Sulingen.