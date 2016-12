Schießstand steht oben ohne da

Vier-Tages-Projekt der Schützen

+ © Behling Schon vor Dienstagmittag ist die Nordseite des Schießstanddaches abgedeckt und die Unterdachspannbahnen sind hier weitgehend aufgebracht. © Behling

Harmhausen - Es ist noch nicht einmal Mittag, da hat ein engagiertes Dutzend der Mitglieder des Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen die Nordseite ihres Schießstanddaches abgedeckt und schon weitgehend die Unterdachspannbahnen aufgebracht. Die wasserdichte Schicht fehlte dem Gebäude bislang, was, neben den bröckeligen Dachpfannen, mitverantwortlich für den Wassereinbruch nach einem Starkregen im Frühjahr sein dürfte. „Die Südseite des Daches kriegen wir vielleicht auch heute noch so weit fertig“, ist Schützenpräsident Ralf Lüllmann optimistisch.

Die günstige Wetterprognose, die er eine Woche zuvor abgegeben hatte, bestätigt sich am Dienstag: Es ist trocken, es friert nicht – „und vor allem hat sich der Wind gelegt, das ist ganz wichtig. Gestern Abend waren die Böen ja noch ziemlich heftig...“

Der Blick auf die „nackten Tatsachen“ – die Dachbalken und die Glaswolldämmung – birgt keine böse Überraschungen, die Schützen bleiben mit ihrem Vier-Tages-Projekt „zwischen den Jahren“ also im Rahmen der Kostenschätzung von 3 600 bis 3 800 Euro für das Material. Die neuen Dachpfannen stehen auf dem Grundstück der Familie Schumacher, das den Schießstand beherbergt, schon bereit: Rund 180 Quadratmeter gilt es damit neu einzudecken. Und dafür stehen genügend freiwillige Helfer aus den Reihen des Vereins zur Verfügung: „Ein Schnitt von zehn Leuten ist immer da“, versichert Lüllmann. Neben weiterer tatkräftiger Unterstützer meldeten sich nach dem Aufruf im Internet und in der Kreiszeitung laut des Präsidenten auch weitere Mitglieder, die finanziell zur Dachsanierung beitragen wollen – oder sich an der Verpflegung der ehrenamtlichen Dachdecker beteiligen. „Das läuft, morgens bekommen wir Frühstück, nachmittags Kaffee.“

Die Fachkenntnis bringt Vereinsmitglied Christian Gronemeyer ein, er ist Zimmermann: „Bis Donnerstag bin ich hier, ob auch am Freitag, weiß ich noch nicht.“ Also wenn das Chaos ausbricht, dann am Freitag? „Da kann nix schiefgehen“, versichert einer von Gronemeyers „Lehrlingen“, „bis Freitag sind wir alle schon Zimmermänner.“

ab