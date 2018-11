Schützenverein Wesenstedt-Harmhausen zieht Bilanz eines positiven Jahres

Wesenstedt - Das vergangene Jahr wird den Mitgliedern des Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen in Erinnerung bleiben: Gutachterliche Auflagen erforderten einen Umbau am Schießstand (wir berichteten). Alle Auflagen seien nun erfüllt, Vorsitzender Ralf Lüllmann nutzte die Generalversammlung für ein von Herzen kommendes Dankeschön für das Engagement der Mitglieder und der Spender.

Mit Stolz erwähnt wurde die positive Entwicklung der Kinder- und Jugendschießgruppe des Vereins, die unter der engagierten Betreuung von Tanja Dahms und Andrea Böning stetig an Zuwachs gewinne. Am Jugendtag des Kreiskönigstreffens konnten gleich drei Mannschaften antreten. Besondere Leistung erbrachte Mandy Luchtmann: Sie errang nicht nur die Königswürde im Verein, sondern wurde Vize-Kreis-Königin.

Erster Schießwart Heiner Schumacher zeichnete die besten Schützen aus. Jahresbester mit dem Gewehr ist Bernd Hornburg, gefolgt von Heike Gronemeyer und Ralf Lüllmann.

Jahresbester mit der Luftpistole ist Heiner Schumacher, gefolgt von Heike Gronemeyer und Anke Lüllmann.

Im Bedingungsschießen erhielt Barnabas Steiner die silberne Eichel zur grünen Schnur und die goldene Eichel zur grünen Schnur. Karl-Heinz Langhorst erhielt die silberne Eichel zur goldenen Schnur. Für drei Mal 100 Ring ging die silberne Plakette an Ralf Lüllmann sowie für zwei Mal 100 Ring an Bernd Hornburg. Eine bronzene Plakette für zwei Mal 100 Ring ging an Christina Schumacher.

Den Luftgewehr-Wanderpokal der Jugendlichen errang Barnabas Steiner, bei den Schützen unter 45 erhielt diese Ehrung Christina Schumacher und bei den Schützen über 45 Jürgen Bolte.

Herbstmeister sind: Frauke-Marie Schmidt (Damen bis 45), Heike Gronemeyer (Damen ab 45), Heinfried Beneker (Herren bis 45), Dieter Thielemann (Herren ab 45). Den Königinnen-Pokal gewann Heike Gronemeyer, den Er- und Sie-Pokal sicherten sich Anke und Ralf Lüllmann und der Hornburg-Pokal geht an Wilhelm Kokemohr. Beförderungen sprachen Kommandeur Heiko Barghop und sein Stellvertreter Lars Lüllmann aus. Ehrenpräsident Wilhelm Kokemohr wurde zum Oberstleutnant ernannt, Frauke Kokemohr, Andrea Böning und Ulrike Barghop sind nun Unteroffiziere. Für seine langjährig geleisteten Dienste für den Verein wurde Heiner Schumacher zum Oberleutnant ernannt.

In geheimer Wahl wurde angestimmt, ob zur Damenuniform weiterhin ein grünen oder, dann neu, ein schwarzer Rock gehören soll. Die große Mehrheit stimmte für grüne Röcke.

sis /r.