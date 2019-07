Familie Rosenthal regiert die Affinghäuser Schützen

Affinghausen – Neben der üblichen Schießbude sowie Bratwurststand für Jung und Alt mit Hunger bot der Schützenverein Affinghausen für die Kinder zudem eine Hüpfburg und: „Wegen der Hitze haben wir spontan auch einen kleinen Pool aufgebaut“, heißt es seitens der Schützen. Bei hochsommerlichen Temperaturen feierten die Affinghäuser Schützenfest mit ihren Königspaaren – nur der Kinderkönigsthron blieb unbesetzt.

Jens Rosenthal war beim Königsschießen zielsicherster Teilnehmer. Am Samstag holten die Mitglieder des Schützenvereins ihn und Ehefrau Angela aus der Residenz ab. „Zusammen mit Mitgliedern der Kameradschaft ehemaliger Soldaten Affinghausen, deren Mitglied er ebenso ist“, erklärte stellvertretender Präsident Oliver Stüttgen. Rosenthals Tochter Lara entschied den Wettbewerb der Jungschützen für sich. Zusammen mit ihrer Begleitung Tom Strauß wurde ihr von der Gemeinschaft die Ehre erwiesen.

Ein musikalisches Highlight bot am Samstag Nachmittag der Musikzug der Freiwillige Feuerwehren der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, der schon im vergangenen Jahr einen Auftritt hatte. Am Samstag Abend und am Sonntag Nachmittag legte DJ Sascha auf. Der Sonntag stand ganz im Motto der Nachwuchsschützen. Ein Kinderschießen habe man durchgeführt, erklärte Vize-Präsident Oliver Stüttgen. Auf einen Umzug habe man nicht verzichtet – trotz des fehlenden Kinderkönigs. Für Erfrischung sorgte Familie Meier und die musikalische Begleitung übernahm der Spielmannzug Affinghausen.“

skn