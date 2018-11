Der Schenkungsvertrag ist unterzeichnet

Blockwinkel/Rosenheim - Aufsehen erregte im August die Ankündigung von Annette und André Engelhardt, ihre Ballermann Ranch im Scholener Ortsteil Blockwinkel verschenken zu wollen (wir berichteten). Jetzt ist es „amtlich“: Das unter anderem durch TV-Berichte überregional bekannte Anwesen der Rechteinhaber der Marke Ballermann, das nach Angaben von André Engelhardt einen Wert von rund 1,5 Millionen Euro hat, „ist seit Mittwoch ein Teil von Europas größter Tierhilfestiftung, Gut Aiderbichl“, teilt der „Rancher“ mit. „Ballermann“-Markenchefin Annette Engelhardt und Dieter Ehrengruber, geschäftsführender Vorstand von Gut Aiderbichl, unterzeichneten in der für die Vertragsgestaltung federführenden Rosenheimer Rechtsanwaltskanzlei Dr. Hans-Peter Christl & Partner vor dem Notar Dr. Martin Leiß den offiziellen Schenkungsvertrag, mit dem das Objekt an die Gut Aiderbichl Stiftung Deutschland geht.

Es war der große Wunsch des Ehepaars Engelhardt, dass ihre Ballermann Ranch auch in künftigen Generationen noch „ein Paradies für Pferde“ sein wird (wir berichteten) – der werde nun mit der Übertragung der Reitanlage, „die völlig schuldenfrei und ohne jeden Reparaturstau an Gut Aiderbichl geht, Realität“, freut sich André Engelhardt. Dabei würden die künftigen Geschicke der Westernranch auch weiterhin von ihm und Ehefrau Annette gelenkt, „ehrenamtlich und in direkter Kooperation mit dem Gut Aiderbichl Hauptsitz in Henndorf bei Salzburg.“ Neben der Übertragung der Ranch werden auch Teile der Einnahmen aus der Verwertung der „Ballermann“-Markenrechte (Tonträger, Partys und Veranstaltungen, Radiosender, Musiklabel, T-Shirts, TV-Shows und mehr) in den Ausbau und der Erweiterung von „Gut Aiderbichls Ballermann Ranch“, so der neue offizielle Name der Reitanlage, fließen, kündigen die Engelhardts an und erklären: „Wir sind sehr stolz, jetzt ein Teil von Gut Aiderbichl zu sein und damit Tieren in Not Hilfe und ein Heim geben zu können. ,Ballermann‘ wird damit Teil von etwas Größerem und Bedeutenderem.“ Nun wartet das Paar auf den Einzug der ersten „Aiderbichler“. Ein großes Fest sei in Planung, um die symbolische Schlüsselübergabe öffentlich zu feiern.