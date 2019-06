54-tägige Radreise per Tandem: „Das schaffen wir“

Angekommen in Rom: Sabine Rasper und Burkard Meyendriesch mit ihrem Sporttandem am Petersdom.

Scholen - Nein, in diesem Fall ist Fliegen nicht schöner. Mit dem Rad von Scholen über die Alpen nach Rom und an der Côte d'Azur quer durch Frankreich zurück. Kein reguläres Rad – ein Tandem, führte das Ehepaar Sabine Rasper und Burkard Meyendriesch auf eine besondere 54-tägige Reise.

In einem Reiseblog haben sie teilhaben lassen an den Abenteuern, die es fast täglich zu bestehen gab. Am Anfang steht das Tandemfahren an sich: Burkard Meyendriesch begeistert sich seit Jugendzeiten dafür – und hat Ehefrau Sabine „angesteckt“. In den Erzählungen wird deutlich: Zum Tandemfahren gehören jede Menge Dinge, die man immer wieder braucht im Miteinander – wenn man als Team bestehen möchte.

Das sportliche Vehikel lässt eine Reisegeschwindigkeit zu, die die Kilometer schmelzen lässt: „Wenn es rollt, in der Ebene, sind wir schnell bei 30 km/h, mit Rückenwind schaffen wir auch 40.“ So lassen sich genüsslich Etappen von über 100 Kilometern absolvieren, inklusive Fotostopps und Pausen für ein Eis.

Täglich ein Eis

Täglich sitzen Sabine Rasper und Burkard Meyendriesch gute fünf Stunden im Sattel. Wenn sie das Rad nicht über Hindernisse hieven müssen. Sabine Rasper ist für Navigation zuständig, plant die Übernachtungen und Etappen des nächsten Tages abends mittels der App „Pocket Earth“. Wenn möglich, sind es Wege abseits der großen Straßen, durch die Natur. Jedoch: Nicht jede eingetragene „Straße“ entpuppt sich auch als solche.

„Umdrehen gibts nicht“, heißt die Devise des Paares, auch wenn das Rad durch Pfützen geschoben wird und alle paar Meter der Matsch, der sich am Schutzblech angesammelt hat und als Bremse funktioniert, abgefriemelt werden muss.

Zuversicht auf dem Rad

„Das schaffen wir“ – diese Haltung der beiden, die Zuversicht, dass sie gemeinsam eine Situation meistern können – sie wird belohnt. Ob mit einem fulminanten Mohnfeld hinter dem steilen Hügel, der mühsamst erklommen wurde, oder einer sündhaft guten Eisdiele im Kleinstdorf nach 30 Kilometern durch infrastrukturelle Öde und rund 50 Kilometer vor Rom.

Treffen mit Freunden und Familie sind entlang des Weges eingeplant, neue Bekanntschaften werden geschlossen. Es gibt Abschnitte entlang der Reise, da treffen Sabine Rasper und Burkard Meyendriesch auf Radreise-Kollegen, andere wiederum gucken ungläubig und fragen: „Wo kommt ihr denn her?“ „Wie meinen Sie das? Heute oder generell?“ fragt Meyendriesch dann zurück. Und wenn das Paar dann die ganze Reiseroute verrät, ist das Gegenüber erstaunt ob des Gepäcks: „Wie kommt man denn mit so wenig aus in 54 Tagen?“ Nun, ganz gut: Regenausrüstung ist dabei, bleibt kaum genutzt. Übernachtet wird in Hotels, also nur Kamera und Kleidung sind wichtig.

Absprachen sind wichtig

Radreise ja – nach einem Tag im Sattel sollte es für beide ein schönes Bett sein („Ich habe noch nie gerne gezeltet“, sagt Sabine Rasper) – und kultiviertes Essen. Genießen gehört zum Reisevergnügen. Und schon nach wenigen Blogeinträgen fällt auf: Ein Kapitel im Reisetagebuch ist für die Eisdielen dieser Welt reserviert, da sind sich beide einig.

Einig werden müssen sie sich bei den Absprachen. Auf einem Tandem könne man sich wunderbar unterhalten, sagt Sabine Rasper. Mit zwei einzelnen Rädern könne man oft genug nicht nebeneinander fahren, Gespräche zu führen sei schwierig. Meyendriesch sei ja fit, sagt Rasper, sie selber aber sehe nur so aus und habe lernen müssen, deutlich zu sagen, wenn sie erschöpft ist und eine Pause braucht. Etwa für ein Bad: Schwimmerin Rasper nutzt sonst jedes Gewässer, um kurz mal einzutauchen. Der Gardasee jedoch, der blieb unberührt.

Rüffel für Italien

Italien kriegt auch einen Rüffel von Meyendriesch: „Die Straßen sind schlecht, es gibt kaum Radwege.“ Er habe den Blick stets konzentriert auf den Weg richten müssen, um Schlaglöcher rechtzeitig erkennen zu können. Wiedrum: Es gibt da einen gut 20 Kilometer langen Abschnitt entlang des Tibers, der direkt zum Petersplatz führt, berichtet Rasper. Ein tolles Raderlebnis.

Eines der vielen entlang des Weges. In Monaco wird gerade die Rennstrecke für die Formel 1 vorbereitet – das Tandem aus Deutschland nutzt die Chance, einen Abschnitt entlang zu radeln. Rasper und Meyendriesch wohnen in einer selbst geschaffenen ländlichen Idylle – und haben den Abstecher in den Hochhaus-Zwergstaat an den Mittelmeerklippen bewusst als Kontrastprogramm eingeplant.

Lob kassiert die Europäische Union: Fördergelder sind in den Euro-Radweg Athen – Barcelona geflossen und der Abschnitt an der Côte d'Azur sei klasse. Nur die Infrastruktur lasse, so die Erfahrung für den Anteil durch Frankreich, zu wünschen übrig. Die Radreisenden vermissten oft zwischendurch mal eine Einkehrmöglichkeit.

Vortragstermine in der Übersicht

„Mit dem Tandem durch Europa“ heißt der Bildervortrag, inklusive kleiner Filmsequenzen, mit dem Sabine Rasper und Burkard Meyendriesch teilhaben lassen an ihrem Abenteuer, in dem auch Flamingos eine Rolle spielen. Fest stehen Termine in Barnstorf (11. Oktober), Lemförde (23. Oktober), Syke (7. November) und Kirchweyhe (11. Dezember), weitere sollen folgen.