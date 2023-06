Sanierung nur mit Schotter in Egenhausen

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Diskussionen gibt es um diesen Bereich im neuen Wohngebiet in Neuenkirchen. © S. Wendt

Gemeinderat Neuenkirchen bleibt dabei: Durchfahrt von „Am Grimberg“ zum Hooper Weg

Neuenkirchen – Nicht jede Straße kann asphaltiert werden. In der Gemeinde Neuenkirchen ist es die Straße „Auf dem Brink“. Die sollte, so der Plan der Teilnehmergemeinschaft, im Rahmen der Flurbereinigung Neuenkirchen- Cantrup für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden.

Doch der Untergrund macht da nicht mit: Aufgrund des Moorbodens des im Bereich Cantrup-Egenhausen liegenden Waldstückes kann die Straße dort auf einer Länge von 400 Metern nicht asphaltiert werden. Die Absackungen, die der Untergrund beständig hervorrufen würde, würden eine Gewährleistung verhindern. Es würden keine Zuschüsse gezahlt – und deshalb werde, statt des Asphaltes, eine „entsprechend starke Schotterschicht“ aufgebracht, formulierte es Bauamtsleiter Achim Hollmann im Beschlussvorschlag an den Rat. „Bedingt durch einen Straßenaufbau mittels Schottertragschicht könnten mittel- bis langfristig, nach der erneuten Übernahme der Straßenbaulast durch die Gemeinde, gegebenenfalls höhere Unterhaltungskosten für diesen Bereich der Straße ,Auf dem Brink‘ in Cantrup-Egenhausen entstehen, zumal die Straße auch durch einen landwirtschaftlichen Schwerlastverkehr verstärkt frequentiert wird“, heißt es außerdem in der Erklärung aus dem Bauamt – der Gemeinderat Neuenkirchen, der am Mittwochabend unter Leitung von Bürgermeister Jochen Meyer tagte, beschloss die Sanierung einstimmig. Die Arbeiten an der bisher relativ unbefestigten Gemeindestraße werden ergänzt um die Verstärkung des Durchlasses über den Kuhbach. Das Ausschreibungsverfahren wurde durch die Flurbereinigungsbehörde initiiert.

Ohne Diskussionen passierte auch der Beschluss zum Bebauungsplan „Auf Sudhops Felde“ einstimmig den Rat. Der fasste den Aufstellungsbeschluss für ein Bauvorhaben, das die Firma VPT in dem Bereich realisieren möchte. In der Beteiligung der Anwohner und der Träger öffentlicher Belange hatte es keine Einwände gegeben.

Einwände allerdings und Diskussionen gab es an diesem Abend im Dorfgemeinschaftshaus dennoch. „Anträge und Anfragen“ heißt es, wenn Ratsmitglieder nachhaken. Das taten sie im Auftrag einiger Anwohner im jüngsten Baugebiet. Dort mündet die Straße „Am Grimberg“ in den Hooper Weg. Die Anwohner in diesem Kreuzungsbereich stört, dass diese Einmündung tatsächlich jetzt auch von Autos befahren werden kann. Ursprünglich sei dort eine Sackgasse samt Wendehammer gedacht gewesen, mit einem schmalen Durchlass nur für Radler und Fußgänger. Nicht aber für motorisierte Fahrzeuge, erinnert Bürgermeister Meyer. Die Pläne hatte der Rat indes zwischenzeitlich geändert: Um auch Rettungsfahrzeuge durchlassen zu können, werde die Straße geöffnet. „Auch deshalb, um eine weitere Zufahrt in das Baugebiet zu haben, dass der Verkehr nicht allein über die Dorfstraße geht. Die soll so entlastet werden“, versucht Meyer dem Unmut der Anwohner zu begegnen. Bürgermeister und Rat sei der Interessenskonflikt durchaus bewusst: Während die Regelung Unterstützung finde bei den Anwohnern der Dorfstraße, seien die der Straße „Am Grimberg“ nicht zufrieden. „Wir bleiben aber bei unserem Beschluss“, betonte Meyer. Und gab einen versöhnlichen Ausblick: „Sollte es zu viel werden mit dem Verkehr in der ursprünglich als Sackgasse geplanten Straße ,Am Grimberg‘, können wir immer noch reagieren und die Durchfahrt unterbinden.“ Bis dahin soll der maximal 3,50 Meter breite Durchgang offenbleiben, passierbar für Autos, nicht aber für den Schwerlastverkehr, erklärte Meyer. sis