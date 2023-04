Sanierung der Kreisstraße 11: Abschnitt zwei ab 26. April gesperrt

Von: Sylvia Wendt

Signalsteine werden derzeit verlegt entlang der frisch sanierten Kreisstraße 11 zwischen Scholen / B 61 und Schwaförden / L 202. © S. Wendt

Schwaförden/Scholen – Signalsteine werden derzeit verlegt entlang der frisch sanierten Kreisstraße 11 zwischen Scholen / B 61 und Schwaförden / L 202. Etliche Autofahrer halten sich nicht an die Vollsperrung, wie Bauarbeiter morgens anhand der Reifenspuren sehen. Erlaubt ist die Nutzung aktuell nur Linienbussen und Anliegern. Etwa eine Woche sind die Arbeiten im Verzug, Regen hatte den Asphalteinbau verzögert.

Können kommende Woche die Fahrbahnmarkierungsarbeiten erfolgen, wird dieser Abschnitt am Freitag, 28. April, freigegeben. Bereits ab Mittwoch, 26. April, ist die K11 in Richtung Brake – ab Landesstraße 202 bis zur Gemeindestraße „Wiesengrund“ – für Bauabschnitt zwei voll gesperrt: Nach Angaben des Landkreises Diepholz erfolgen vom 27. April bis zum 10. Mai Arbeiten an der Rinnenanlage, vom 11. bis zum 30. Mai die eigentlichen Asphaltarbeiten, Fahrbahnmarkierungen und Arbeiten an den Seitenräumen. Busse dürfen, außer an den Asphalteinbautagen, passieren.

Die Kreisstraße 11 soll planmäßig am 1. Juni freigegeben werden, witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.