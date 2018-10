Saft aus selbst gesammeltem Obst

Kita-Kinder sehen auf Einladung des Heimatvereins mobile Mosterei in Aktion

+ Die Kinder konnten mitverfolgen, wie aus den aufgesuchten Äpfeln Saft hergestellt wurde.

Ehrenburg - Zu einer gemeinsamen Apfelaktion trafen sich die Kinder aus der Kita „Stocksdorfer Wunderkinder“ und Mitglieder des Heimatvereins Kirchspiel Schmalförden am Dienstagmorgen in Ehrenburg: „Der Vereinsvorstand hatte die Kinder eingeladen, die vielen Äpfel aus dem Burggarten zu verwerten“, heißt es in einer Mitteilung des Kita-Teams.