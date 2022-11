„Rundum zufrieden“ mit dem Herbstmarkt in Sudwalde

Von: Harald Bartels

Für gute Stimmung sorgte Musiker Michael Insinger. © Hefkaluk

Sudwalde – Ein ausgesprochen positives Fazit zog Andreas Kaiser von der K-Scheune in Sudwalde nach dem zweiten Herbstmarkt am Samstag: „Wir sind rundum zufrieden.“

Die Veranstaltung sei besser gelaufen als gedacht, und „das Wetter hat uns in die Karten gespielt.“ Insgesamt 20 Standbetreiber versammelten sich auf dem Gelände, um Kunsthandwerk aus Metall, Stein, Keramik, Glas und Holz zu präsentieren, aber auch Handarbeiten und Pflanzen. Das Team der K-Scheune habe im Vorfeld „gut malocht“, sagte Kaiser, und die Aussteller seien allesamt sehr zufrieden. Um die 400 Besucher, auch aus dem weiteren Umkreis, habe man gezählt. Sie hätten sich nicht nur für die Arbeiten der Aussteller interessiert, sondern auch den Auftritt von Musiker Michael Insinger genossen: „Er ist sehr gut angekommen und hat stimmungsvoll den ganzen Markt bespaßt“, lobte Kaiser. Sehr gefreut habe man sich über die vielen Kuchenspenden, und die Kinder hätten den selbst konstruierten Spielplatz rege genutzt.

„Auf jeden Fall“ werde es im Frühjahr wieder einen Markt mit Kunsthandwerk geben, kündigte Kaiser an, den genauen Termin veröffentliche man auf der Internetseite der K-Scheune (www.k-scheune.de). Zuvor lade man aber wieder ein zur Jam-Session in der Scheune am Freitag, 25. November, ab 19 Uhr.