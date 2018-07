Das Bauhof-Team hält die Infrastruktur des Zeltlagers in Schuss

Sudwalde - „Wir machen alles. Und wenn es sein muss, bauen wir auch Zeltstangen-Entlüftungsgeräte, W-Lan-Feldboxen oder Pool-Reinigungsgeräte“, sagt Bauhof-Chef Carsten Kohröde. Er und seine Mitarbeiter haben zwar viel zu tun, aber diesen Spaß lassen sie sich nicht nehmen: „Es kommt oft vor, dass Kinder von ihren Betreuern geschickt werden, um Sachen zu holen, die es nicht gibt. Da sind wir natürlich dabei.“

Der Bauhof residiert im Tennis-Clubhaus, das Materiallager ist in einem Zelt untergebracht. In drei Schichten sorgt das Team rund um die Uhr für den reibungslosen Ablauf des Lagers. Es ist zuständig für alle Arbeiten aus dem Bereich „Gas, Wasser, Sch...“, darüber hinaus fällt die Müllentsorgung in ihren Bereich. Tagsüber sind je Schicht zwölf Ehrenamtliche im Einsatz, in der Nacht drei – plus Brandwache.

Fast alle Mitarbeiter haben ihren Urlaub oder ihre Arbeitszeit auf den Schichtdienst im Zeltlager abgestimmt. Carsten Kohröde, der im Bauhof der Samtgemeinde Schwaförden beschäftigt ist, hat sich sogar drei Wochen freigenommen: „Eine Woche Vorbereitung, eine Woche Zeltlager, eine Woche Abbau.“

Eine Kaffeemaschine ist defekt? Eine Glühbirne kaputt? Eine Toilette verstopft? Die „Männer für alle Fälle“ sind sofort zur Stelle. Sie statten außerdem die Putzteams mit Schrubber, Eimer und Desinfektionsmitteln aus.

Drei Mal täglich wird gereinigt

Drei Mal täglich rücken Trupps aus den Reihen der Jugendlichen aus, um Toiletten und Duschen zu reinigen, Bauhofmitarbeiter unternehmen weitere drei Kontrollgänge pro Tag. Carsten Kohröde: „Wir achten peinlichst auf Sauberkeit.“ Ein Dorn im Auge sind den Ehrenamtlichen die mutwillig verstopften Toiletten: „Wir müssen acht Mal am Tag los. Das ist mehr als ärgerlich, weil dadurch andere Arbeiten liegen bleiben.“

„Andere Arbeiten“ sind etwa die Befüllung der Pools auf den individuellen Zeltplätzen der Jugendfeuerwehren. Bei dieser freiwilligen Aufgabe unterstützen die Kameraden der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen.

Der Bauhof hat seine Arbeit vor drei Monaten aufgenommen. Kohröde: „Mit Hilfe unserer Alterskameraden haben wir schon früh die Versorgungsleitungen gelegt, damit bis zum Zeltlager Gras drüber wächst.“ Unterstützung gab es auch von den Firmen Rebo, Schröder-Goldmann, Sielke und Habighorst, die den privaten Fuhrpark der Ehrenamtlichen aufstockten und so für beste Bedingungen sorgten.

„Unsere Mannschaft ist ein zusammengewürfelter Haufen, aber wir haben viel Spaß“, resümiert Carsten Kohröde. Seine Mitarbeiter flachsen: „Ja, wir sind Top-Personal, und spätestens am Ende der Woche haben wir alles im Griff.“

mks