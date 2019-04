Rosen für die Jubilarinnen

Vorstand des DRK Schmalförden würdigt langjährige Vereinstreue

+ Langjährige Treue zum DRK-Ortsverein wurde gewürdigt (von links) – sitzend: Elfriede Brand und Inge Sander, stehend: Waltraud Bellersen, Inge Döpke, Inge Schweneker, Christa Schröder, Ruth Westermann, Edith Tönnies und Irmgard Brinkmann; hinten: Annemarie Brand, Vorsitzende Dörte Wübbold und Bärbel Töpperwien. Foto: DRK

Schmalförden – Auch mit Fotos erinnerte Vorsitzende Dörte Wübbold im Rahmen der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Schmalförden am Mittwoch im Stocksdorfer Gasthaus „Zur Landwehr“ an die Aktivitäten der „Rotkreuzler“ in den zurückliegenden zwölf Monaten. Einwandfreie Buchführung bescheinigten die Kassenprüferinnen, Birgit Lüllmann (sie wird von Edith Rohlfs abgelöst) und Marion Wübbold, der Kassenwartin Brigitte Goldmann. Aus deren Bericht ging hervor, dass dem DRK-Ortsverein zu Jahresbeginn 153 Mitglieder angehörten. Eine ganze Reihe von ihnen galt es im Rahmen der Versammlung für ihre langjährige Treue zum Roten Kreuz zu würdigen, mit Urkunden und Rosen.