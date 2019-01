Rolf Bärlein ist neuer Ortsbrandmeister in Neuenkirchen

Neuenkirchen - Ganz im Zeichen der Kommandowahlen stand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen. Zudem galt es, Mitglieder zu befördern und Kameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr zu ehren.

In seinem Jahresbericht ging Rolf Bärlein auf insgesamt 16 Einsätze im Jahr 2018 ein, darunter auch zwei Fehlalarme, ausgelöst durch Rauchwarnmelder.

Lehrgänge wurden ebenso absolviert: Die Truppmann-I-Ausbildung durchliefen Fabian Hanzig und Celine Schorling, das Truppmann-II-Seminar belegten Falk Kanzelmeier, Jasmin Schorling, Florian Dettmer und Pascal Köllner, das Seminar für neue Löschverfahren Thorsten Köllner, das Seminar für Ortsbrandmeister Ingo Meyerholz. Den Workshop „Einsatzleitung Ort“ (ELO) belegte Falk Kanzelmeier, den Funklehrgang absolvierten Pascal Köllner und Jasmin Schorling, das Gerätewarte-Seminar Thorsten Köllner, der auch die Qualifikation Gruppenführer I und II bestand. Rolf Bärlein oblag es, Fabian Hanzig zum Feuerwehrmann und Falk Kanzelmeier zum Oberfeuerwehrmann zu befördern.

KFV-Geschäftsführerin Silke Hoormann zeigte sich erfreut, mit Werner Dettmer, Wolfgang Hoormann und Heinz Sündermann gleich drei Kameraden für ihren 50-jährigen Dienst in der Feuerwehr auszeichnen zu können.

Da der bisherige Amtsinhaber Ingo Meyerholz aus beruflichen Gründen nach neun Jahren seine Funktion niedergelegt hatte, mussten auf der Versammlung ein neuer Ortsbrandmeister und ein Stellvertreter gewählt werden. Rolf Bärlein und Hartmut Schorling wurden in geheimer Wahl jeweils nahezu einstimmig zum Ortsbrandmeister und Stellvertreter bestimmt. Die offizielle Ernennung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch den Rat der Samtgemeinde Schwaförden.

Im Anschluss an die geheime Wahl wurde in offener Abstimmung das Kommando komplettiert: Schriftwart ist Rolf Bauermeister, Kassenwartin Kerstin Lange, stellvertretender Kassenwart Volker Klaahsen, Gerätewarte Thorsten Köllner und Thomas Bösselmann, Atemschutzwart Falk Kanzelmeier, Zeugwart Markus Röhe, Sicherheitsbeauftragter Sebastian Fischer und Kameradschaftsältester Gerhard Stellmann.

Zudem gehören Saskia Plate und Merle Hornburg dem Kommando in ihrer Funktion als Jugendfeuerwehrwartin und ihre Stellvertreterin an. In den Gemeindeverbandsausschuss wurden Rolf Bärlein, Hartmut Schorling und Florian Bruns gewählt. r./sis