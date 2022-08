Retten und Schützen jetzt wichtig

Das Feuerwehrhaus zeigt auf: Retten, Löschen, Bergen, Schützen ist das Motto. © sis

Feuerwehrausschuss beschließt, Bedarfsplan für Samtgemeinde zu erstellen

Schwaförden – Zum Beziehungsstatus könnte man sagen: „Es ist kompliziert.“ In der Kommunikation zwischen Feuerwehr und Rathauschef steckt der Wurm. Was fatal ist, denn es besteht dringender Handlungsbedarf, wie die öffentliche Sitzung des Feuerwehrausschusses der Samtgemeinde Schwaförden am Montagabend zeigt. Zu den Mitgliedern des Gremiums zählen auch Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann, sein Stellvertreter Cord Hartau und Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker. Es fehlt am Montag Ratsherr Kai Wilker, für ihn nimmt Gerd Göbberd teil.

Die Tagesordnung sieht, unter anderem, Beratungen zum Thema „Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes für die Samtgemeinde Schwaförden“ vor. Tagesordnungspunkt eins ist die Eröffnung, letzter Tagesordnungspunkt „Informationen und Mitteilungen“. Eine Einwohnerfragestunde fehlt. Sie kann, muss aber nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Gut 50 Bürger sind zur Sitzung erschienen, das Gros Feuerwehrmitglieder, Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter – sie sind nach 39 Minuten irritiert, dass keine Chance besteht, auf das zu reagieren, was Ausschussvorsitzender Jürgen Döpke und Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker vorgetragen haben.

In persönlichen Statements weisen Döpke und Denker jeweils Kritik von sich, fordern Wertschätzung ein. Die Gründe für die Statements resultieren jedoch aus unterschiedlicher Motivation. Döpke stammt aus einer „Feuerwehrfamilie“, war selbst lange aktiv und Ortsbrandmeister. Er ist sichtlich erschüttert: „Ich bin derjenige, der durchs Dorf getrieben wird.“ Mitbürger würden ihm unterstellen, er wolle die Feuerwehr in Schweringhausen kaputt machen. Der Verkauf der dortigen alten Schule, ein Haus, in dem das Einsatzfahrzeug untergebracht ist und der Schulungsraum, ist der Grund, der manchen Bürger in Rage versetzt hat. Tatsächlich aber, kontert Döpke, habe ein ehemaliger Feuerwehrkamerad drei Monate tot in einer Wohnung des Hauses gelegen. „Das hat niemanden interessiert“ und die Wettbewerbsgruppe habe im Garten gegrillt. Für den Verkauf liege ein einstimmiger Ratsbeschluss vor.

Helmut Denker hat in Vorbereitung auf diese Sitzung Protokolle aus Dienstbesprechungen angefordert, wie Scharrelmann in der Sitzung erklärt. Er, Denker, sei verwundert, „wenn auf einmal ein Schreiben“ auftauche.

Das Schreiben, unterschrieben von zehn Ortsbrandmeistern, ist den Sitzungsunterlagen angefügt. Es bezieht sich auf ein Schreiben der Ortsfeuerwehr Schweringhausen – welches wiederum nicht öffentlich gemacht wurde.

Aufgezeigt werden Lücken in der optimalen Einsatzfähigkeit, Mängel bei allen elf Feuerwehrhäusern, nicht ausreichende Reserve an Persönlicher Schutzausrüstung. Angesprochen wird die seit 1. Juli weggefallene Alarmierung per Sirenen, die Ausstattung mit Meldeempfängern. Die Ortsbrandmeister befürchten ein Abrücken der Freiwilligen, insbesondere der Nachwuchskräfte. Vor allem aber lehnen sie jede Verantwortung ab, die sich „aus den aufgezeigten Defiziten ableiten lässt“. Sie befürworten die externe Aufarbeitung und Bewertung durch einen Bedarfsplan für die Feuerwehren in der Samtgemeinde. Die Vorwürfe der Ortsbrandmeister versucht Helmut Denker mit scharfen Worten zu entkräften, zitiert aus den Protokollen, nimmt Stellung zu den im Schreiben angeführten Defiziten und erklärt, so sei das in keiner Dienstbesprechung vorgetragen worden – und er habe an allen Dienstbesprechungen teilgenommen.

Denker fehle die Wertschätzung, betont er. In Bezug auf die Kritik, die ein Ortsbrandmeister in der letzten öffentlichen Samtgemeinderatssitzung vorgebracht hatte („tolle Fensterrede“) sagt Denker, die monierte fehlende Zahl an Meldeempfängern etwa sei falsch: Es fehlten nicht 160, sondern 50. Dass die Meldeempfänger nicht funktionierten, sei nicht, wie vorgeschrieben, jedes Mal schriftlich an die Kreisfeuerwehr gemeldet worden. Sein Fazit, nach Durchsicht der jüngsten Einsatzprotokolle: „Trotz Sirene war die Beteiligung sehr bescheiden. Ich glaube, wir haben eher ein Problem mit der Zahl der Einsatzkräfte.“ Und der gewünschte aPager sei kein offizieller Alarmierungsweg. Mängel, erklärte Denker, würden „nach und nach“ abgearbeitet. „Aber es sind auch Dinge dabei, die kosten einen Haufen Geld und das kann ich nicht alleine entscheiden.“

Zurück zum Ausschuss: Während sich Rainer Klusmann und Gerd Göbberd gegen einen Bedarfsplan für die Samtgemeinde aussprechen und eher eine Prüfung des Brandschutzes nur in der Gemeinde Ehrenburg vorziehen, entscheiden sich die anderen Ausschussmitglieder inklusive Scharrelmann und Hartau, dafür, den Bedarfsplan für die gesamte Samtgemeinde aufstellen zu lassen.

Christian Wulferding hatte gefragt, wie lange das dauern könnte und wieviel es koste. Jörg Kohröde berichtet von Erfahrungen aus Barnstorf: Dort habe das Aufstellen eines Bedarfsplanes etwa ein Jahr gedauert und rund 20 000 Euro gekostet.