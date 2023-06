„Rekkorder“ sind der neue Co-Headliner beim Neuenkirchener Open Air am 8. Juli

Von: Sylvia Wendt

„Rekkorder“ aus Hamburg sind neu dabei, beim NOA am 8. Juli. © Alexandra Kern

Neuenkirchen - Umplanung notwendig: Die Berliner Straßenpopband „Vizediktator“, gebucht für den 8. Juli beim Neuenkirchener Open Air (NOA), hat sich überraschend aufgelöst. „Das macht uns wirklich sehr traurig, denn auf die Stimme von Sänger Benni und die Entwicklung der Band nach dem Auftritt 2018 in Neuenkirchen hatten wir uns ganz besonders gefreut“, sagt Klaus Bochow.

Aus der großen Wunsch- und Bewerbungsliste hat das Booking-Team Mathias Bochow und „der Zwaehn“ (Sven Heitkamp) nach Abstimmung mit den Kollegen umgehend einen neuen Co-Headliner verpflichtet. „Aber ja, wir hätten Bock und wären frei, auch wenn unser Tour-Kalender gut gefüllt ist“, hieß es aus Hamburg. Die Band „Rekkorder“ steht für eingängigen und energiegeladenen „Heavy Alternative Rock“ mit Metal und Core Einflüssen. Stilbildend sind der Gesang der kolumbianischen Frontfrau Nina Lucia sowie das Riff orientierte Spiel von Gitarrist Bernd Bloedorn. Bei den Shows im In- und Ausland bleibt niemand stehen – weder auf noch vor der Bühne. „Und das wird auch in Neuenkirchen so sein“, verspricht die Band. Damit ist das Line Up des 26. NOA wieder komplett. Mehr zu Bands, Merch und Co. unter www.neuenkircheneropenair.de. sis