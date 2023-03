Reisende Werkschule Scholen verabschiedet Roswitha Richters

Von: Sylvia Wendt

Roswitha Richters und ihr Ehemann Ulrich auf der Bank, die ihnen Schüler unter Anleitung von Werner Kappe in der schuleigenen Tischlerei gebaut haben. © Reisende Werkschule Scholen

Scholen – Warum es in Brelloh jetzt laut wird: Roswitha Richters, bisher die „gute Seele“ der Reisenden Werkschule Scholen, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Seit 20 Jahren war sie als Sekretärin dort tätig, hatte die Geburtstage im Kopf, hat die Anrufe entgegengenommen – vor allem aber in den 20 Jahren eine Vielzahl an intensiven Begegnungen mit Kollegen und Schülern genossen: „Ich habe enorm viel ausgehalten an Musikrichtungen.“ So viel, dass sie sogar Techno und House-Musik gut findet. Wie fand sie denn ihre Arbeit in den zwei Jahrzehnten? „Umfangreich war es. Und interessant, immer anders“, sagt Roswitha Richters. Die gelernte Bürokauffrau ist mit Ehemann Ulrich Inhaberin einer kleinen Spedition, als das Ehepaar aus Brelloh durch „unglückliche Umstände“ in Schwierigkeiten gerät und die Firma Insolvenz anmelden muss.

Die Reisende Werkschule sucht da gerade eine Sekretärin. Richters bewirbt sich, wird genommen. Etwas später findet sich auch eine Anstellung für Ehemann Ulrich, 68 Jahre alt, der noch heute als Fahrer tätig ist, manchen der Schüler als Fahrgast hat.

Was sich gut trifft, denn Roswitha Richters hat ebenfalls einen guten Draht zu den Jugendlichen. „Als ich angefangen habe, waren die immer zwei Jahre in Scholen, haben dann ihren Abschluss gemacht. Das hat sich geändert, heute bleibt länger, wer länger braucht. Manche haben ihren Abschluss aber auch bereits nach einem Jahr.“ Ist der Umgang mit den Schülern der Ergänzungsschule schwierig gewesen? „Nein. Ich habe selbst drei Kinder. Jeder Schüler hat seine Geschichte. Manche der Geschichten haben einen dann aber doch nach Hause begleitet“, das Ehepaar hat dann Erlebnisse geteilt.

„Für uns war Roswitha Richters immer die gute Seele“, dankt Christoph Heckhausen, Pädagogischer Leiter der Schule, namens des Kollegiums. Mit Roswitha Richters verlasse die Mitarbeiterin, die am längsten bereits zum Team gehörte, die Reisende Werkschule in Scholen. Sie sei sehr beliebt bei Kollegen wie Schülern gleichermaßen gewesen und habe die Schule durch die Veränderungen der letzten fast 20 Jahre begleitet. Neu im Team als Nachfolgerin begrüßt wurde Annika Kammacher.

Roswitha Richters fiel der letzte Arbeitstag nicht leicht. Sie habe nun mehr Zeit für die Familie, zu der drei Kinder (47, 41 und 36 Jahre alt) gehören, die ihrerseits eigene Familien haben, im Sulinger Land wohnen – und dem Ehepaar Richters bisher sechs Enkelkinder im Alter zwischen einem und 17 Jahren geschenkt haben. Auch geplant: Mehr mit Freunden zusammensein, etwa mal in der Woche zusammen frühstücken. Oder auf Reisen gehen, Ehemann Ulrich hat da Norwegen im Kopf.

Was ihr fehlen wird? „Die Fahrt morgens mit dem Auto zur Arbeit. Da habe ich immer die Lieder mitgeschmettert. Oldies, am liebsten aber Lieder von Coldplay. Dann war mein Tag gerettet.“ Nun kann sie zuhause die Musik laut aufdrehen. Ehemann Ulrich will ja noch weiter arbeiten gehen? „Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt.“