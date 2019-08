Reifen illegal entsorgt

+ Illegale Entsorgung von Reifen in Cantrup. Foto: Polizei

Ehrenburg – Am Samstagmorgen wurde der Polizei Sulingen eine erhebliche Menge an illegal entsorgten Altreifen im Bereich Cantrup in der Gemeinde Ehrenburg gemeldet. Nach Angaben des Anrufers seien die etwa 100 Reifen in der Zeit von Montag bis Samstagmorgen dort entsorgt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Sulingen mit. Der Ablageort liege, von Wesenstedt kommend, in Richtung Neuenkirchen und dort hinter einem Waldstück an einem Feldweg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter Tel. 0 42 71 / 94 90 in Verbindung zu setzen.