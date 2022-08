Reetdach des Heuerlingshauses in Sudwalde ist aufgearbeitet

Von: Sylvia Wendt

Sudwalde – Beschlossen war die Ausgabe schon im März 2021, die Arbeiten erfolgten jedoch erst jetzt – und nun ziert das Heuerlingshaus in Sudwalde ein neues Reetdach. Wobei: Neu ist es nicht wirklich. Das bemooste Reet wurde entfernt. Der First, bepflanzt mit Heidekraut und ummantelt mit leichtem Maschendraht, wurde abgetragen.

Und darüber ist wohl kaum einer mehr erleichtert als Bürgermeister Rainer Klusmann. Vögel haben ständig Zweige in das Gewirr eingepflegt und „wir haben da schon kleine Birken rausgezupft“, berichtet Klusmann.

Der bepflanzte First ist nun entfernt, ebenso das von Moos „befallene“ Reet. Das Auffrischen des Daches, im Fachjargon „nachschlagen“ genannt, erfolgte relativ spontan. Eben hatte Klusmann von der Dachdeckerfirma noch die Auskunft bekommen, dass die Arbeiten in diesem Jahr wohl nicht mehr erfolgen können – dann seien die Arbeiter aber doch noch im Juli angerückt. Klusmann hatte vorab argumentiert, dass Anfang September das Heuerlingshaus schick sein sollte – am Samstag, 10. September, findet hier der Dorfmarkt statt.

Gleich mehrere Fuhren des vermoosten Reets fielen an. Glück gehabt, sagt Klusmann, habe die Gemeinde Sudwalde bei den angefallenen Kosten. Anfang 2021 lag der Kostenvoranschlag noch bei gut 14 000 Euro. Inklusive eines Firsts aus Kupfer. Er soll nicht nur länger halten, sondern auch das Reet darunter vor dem Vermoosen schützen.

Eine Blende unter dem „Eulenfenster“ an der Stirnseite allerdings verwarfen die Fachleute: Der dort eingeplante Kupferstreifen wäre zu klein und würde „weggeschwemmt“, hieß es.

Und obwohl alle möglichen Preise steigen – der von Kupfer im Juli gerade mal nicht, berichtet Klusmann und nennt 16 000 Euro als Preis für die Gesamtarbeiten, nur 2 000 Euro über der 2021 kalkulierten Summe. Die Kosten für das Dach trägt die Gemeinde.

Das Hausrecht hat der Heimatverein. Klusmann und seine stellvertretenden Bürgermeister sowie der Vorstand des Heimatvereins mussten jetzt zusammen nach der Lösung für die künftige Handhabung der Wohnung im Obergeschoss suchen. Die wird vermietet, gerne auch im Rahmen von „bed & bike“ – doch sind es weniger die Radler, die hier übernachten. Oft genug mieten sich Monteure ein oder Gäste einer Familienfeier. Zwei Schlafzimmer, eines mit zwei Stockbetten, eines mit zwei Einzelbetten und einem Etagenbett. Acht Schlafplätze also, aber nur ein Badezimmer und vier Stühle am Küchentisch. Wenn alle Betten belegt sind, sind auch die Toiletten im Erdgeschoss geöffnet, erklärt Bernd Stubbemann, Vorsitzender des Heimatvereins. Im Erdgeschoss wiederum hält der Verein seine Veranstaltungen ab, ist beim Dorfmarkt die Cafeteria eingerichtet. Und hier können auch Trauungen stattfinden – was sehr nachgefragt sei, erklären Klusmann und Stubbemann.

Und wie kommt man jetzt an den Schlüssel für die Übernachtungsherberge in Sudwalde? 20 Jahre hatte sich Edgar Harnack um alles rund um die Vermietung der Wohnung gekümmert, der Senior trat jetzt von dieser Aufgabe zurück.

Neuer Ablauf bei Übernachtungsbuchung

Nun ruft man also in der Samtgemeindeverwaltung in Schwaförden an, unter Tel. 0 42 77 / 9 30 30. Die Mitarbeiter informieren das Team des Autohauses Wirth und dort können sich die Übernachtungsgäste den Schlüssel abholen. Die Verwaltungsmitarbeiter sind natürlich nur zu deren Arbeitszeiten erreichbar. Was, wenn Radler hier spontan übernachten müssen oder wollen – und das erst später am Tag feststellen? „Das war bisher selten der Fall“, erklärt Rainer Klusmann. Für solche Fälle sind aber seine Telefonnummern hinterlegt.

Noch ungeklärt ist, wer anschließend sauber macht. „Wir suchen noch eine Reinigungskraft“, wirbt der Bürgermeister.

