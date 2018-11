Recycling-Plädoyer als Show

„Metamorphose“ soll Umweltbewusstsein der Drei-Freunde-Grundschüler wecken

+ Marcello Monaco lud die Kinder zum gemeinsamen Rappen ein: ein musikalisches Bekenntnis gegen die Vermüllung des „blauen Planeten“. - Foto: Kurth-Schumacher

Scholen - Wertstofftrennung, die Schonung von Rohstoffen, Müllvermeidung und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt sind wichtige Lernziele. Das Kollegium der Drei-Freunde-Grundschule nahm diesen Leitgedanken zum Anlass für eine Schulveranstaltung: Am Donnerstag gastierten Daniela Franzen und Marcello Monaco, Kulturpreisträger des Landkreises Diepholz (2017), in der Turnhalle in Scholen mit ihrer Recycling-Show „Metamorphose“.