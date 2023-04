Rat beschließt: Schule in Scholen, Kleinkindbetreuung in Sudwalde

Von: Sylvia Wendt

Überraschungsgeschenk für Helmut Denker (Zweiter von links), hier mit, von links, Ratsvorsitzendem Holger Brüning sowie den Fraktionsvorsitzenden Rainer Klusmann, Hans-Jürgen Schumacher, Henning Jürgens und Gerd Göbberd. © S. Wendt

Schwaförden – Der Samtgemeindebürgermeister ist qua Amt Mitglied des Samtgemeinderates und Ratsvorsitzender Holger Brüning nutzte die Gunst der Stunde – das Schwafördener Gremium tagte, vollzählig, und die Sitzung war noch nicht beendet – um Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker einen Präsentkorb zu überreichen. Die Fraktionsvorsitzenden bat er dazu nach vorne. Gerd Göbberd (SPD), Rainer Klusmann (CDU), Hans-Jürgen Schumacher (WUL) und Henning Jürgens (FDP) gratulierten und erinnerten an ihre Zeit mit Denker, der in diesem Jahr sein „silbernes“ Amtsjubiläum als Chef der Verwaltung der Samtgemeinde Schwaförden feiert.

Helmut Denker war sichtlich überrascht und sinnierte, dass 25 Jahre schon eine lange Zeit seien. Er sei schon gefragt worden, ob es dann nicht auch mal gut sei – „aber die Wähler haben mich bis 2026 gewählt.“

Die ebenso gewählten Samtgemeinderatsmitglieder hatten da schon einige Beschlüsse gefasst, unter anderem zum Thema Schulstandort und Kleinkindbetreuung.

Ist aktuell die Grundschule der Samtgemeinde mit einem Hauptstandort in Scholen (hier werden die dritten und vierten Klassen unterrichtet) und einer Außenstelle in Sudwalde (für erste und zweite Klassen) aufgestellt, so entwickeln sich zum einen die Schülerzahlen so positiv, dass Raumbedarf besteht. Und zum anderen ist ab 2026 das verbindliche Ganztagsangebot auch an der Drei-Freunde-Grundschule vorzuhalten – dafür ist eine Mensa notwendig.

In der Sitzung des Schulausschusses wurde bereits über Optionen und Möglichkeiten diskutiert (wir berichteten). Ratsherr Rainer Klusmann aus Sudwalde kommentierte am Mittwoch die Schließung des dortigen Schulstandortes: „Mir blutet das Herz als Bürgermeister, aber das Gesamtziel ist höher zu bewerten.“ Und das Schulgebäude in Sudwalde stehe ja nicht leer, werde genutzt für die Kleinkindbetreuung. „Die Vernunft muss überwiegen.“

Gerd Göbberd ergänzte: „Das Schließen der Schule in Sudwalde bedeutet den Verlust eines Stückes Infrastruktur. Aber wenn wir künftig eine durchgehend dreizügige Grundschule haben, brauchen wir die Räume.“ Göbberd monierte, dass weder Bund noch Land Gelder angekündigt hätten, damit die Kommunen die Vorgabe „Ganztag“ auch umsetzen können.

Henning Jürgens findet, die Wahl eines Standortes, Scholen, „das ist die richtige strategische Entscheidung.“ Die Schülerbeförderung sei gerechter, weil dann alle ähnlich lange Wege hätten. Die Kosten für die notwendigen Erweiterungsbauten am Standort Scholen bedeuten Kreditaufnahmen.

Hans-Jürgen Schumacher nannte es „die große Herausforderung Ganztag“ und der hätte schon längst umgesetzt werden müssen. Gleichzeitig sei die Aufgabe eine „attraktive Schule“ zu schaffen – für Schüler und Lehrer gleichermaßen. Noch gar nicht diskutiert sei das Thema unter dem Aspekt der Inklusion.

Jörg Kohröde aus Sudwalde ist bei der Sitzung, erneut, das einzige Ratsmitglied, das sich mit der Schließung des Schulstandortes Sudwalde nicht einverstanden erklärt. Er moniert, dass nicht alle Optionen geprüft wurden. Er findet, die einst getroffene Entscheidung, Sudwalde als Außenstelle einzurichten und damit die Eigenständigkeit aufzugeben, sei ein Fehler gewesen. Außerdem stehe noch nicht fest, was der Umbau kostet. Laut Kohröde leide unter der Entscheidung auch die Attraktivität der Gemeinde Sudwalde.

Die künftige Schulstruktur und die Aufstellung von Mobilbauten auf dem Schulareal für die Kleinkindbetreuung sind zur Entscheidung als Tagesordnungspunkt zusammengefasst. Jörg Kohröde will über die Themen getrennt abstimmen lassen, was mehrheitlich beschlossen wird. Der künftige alleinige Schulstandort wird bei einer Gegenstimme (Kohröde) beschlossen.

In der Einwohnerfragestunde kommentiert eine Mutter aus Sudwalde die Entscheidung des Samtgemeinderates: „Von den Eltern aus Sudwalde gibt es dazu viel positives Feedback. Wir freuen uns auf ein modernes großes Schulgebäude mit Mensa. Je mehr Kinder an einem Standort, desto größer ist ja auch ihr Erfahrungshorizont.“

Mobilbauten für die Kleinkindbetreuung

Dass Mobilbauten aufgestellt werden, um die beiden Krippengruppen mit je 15 Kindern sowie eine Kita-Gruppe mit 25 Plätzen anbieten zu können, beschließt der Samtgemeinderat Schwaförden einstimmig. Es gibt dazu keine Diskussion, einzig die Erklärung Helmut Denkers , dass diese Lösung notwendig ist, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Der Beschluss, auf dem Schulareal der Grundschule Sudwalde zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe mit Mobilbauten zu errichten, gilt zum Kindergartenjahr 2023/2024 – die entsprechenden Aufwendungen werden bis zur Verabschiedung des ersten Nachtragshaushaltes außerplanmäßig genehmigt. Die Wahl von Mobilbauten basiert nicht auf einer Entscheidung aus einer öffentlichen Diskussion, sondern wurde nicht öffentlich vom Samtgemeindeausschuss im Februar so empfohlen. Zahlen, die den Bedarf belegen, werden nicht präsentiert. Wie die Mobilbauten aussehen, auch das wird nicht angesprochen. Auch, von wem die Gruppen überhaupt betreut werden, bleibt ungeklärt: Bisherige Werbemaßnahmen sind erfolglos. Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker: „Wir hoffen, dass noch Bewerbungen eingehen.“