Rasenmäher-Malheur als große Oper

Impro-Theater: Nicole Erichsen und Gunter Lösel begeistern in Schmalförden

+ Stichworte aus dem Publikum verwandelten Gunter Lösel und Nicole Erichsen in kuriose wie berührende Geschichten. Foto: Kurth-Schumacher

Schmalförden - Von Martina Kurth-schumacher. „Arme hoch, Arme runter – und beim zweiten Part senkt eure Erwartungen!“, lautete die Regieanweisung von Nicole Erichsen und Gunter Lösel (Improtheater Bremen) an das erwartungsvolle Publikum, das sich am Samstagabend auf Einladung von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ zur Impro-Theatervorstellung im Gasthaus Kastens in Schmalförden eingefunden hatte.